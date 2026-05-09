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Once personas fueron trasladadas a hospitales con lesiones el sábado luego de la explosión de un bote cerca de Miami, Florida, Estados Unidos, informó la agencia de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.
Dicha embarcación de alquiler se encontraba en la bahía de Biscayne, cerca de Haulover Sandbar, cuando se produjo esta explosión, de acuerdo con información preliminar de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.
Más de dos docenas de unidades de rescate acudieron por la tarde y “encontraron a varios pacientes que requerían atención médica”, indicó Bomberos y Rescate de Miami-Dade en un comunicado. Agregó que trasladó a 11 personas a hospitales.
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Ninguna de las dos agencias dio información acerca del estado de los heridos. La Comisión de Conservación del estado señaló que hay una investigación en curso.
La Guardia Costera de Estados Unidos estuvo entre los equipos que acudieron a brindar ayuda.
bmc
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