Un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) derivó en la detención de decenas de tripulantes de cruceros que presuntamente estaban vinculados con material de explotación sexual infantil, informó el New York Post.

De acuerdo con el reporte, agentes federales abordaron cinco cruceros entre el 23 y el 27 de abril, incluido un barco de Disney que arribó al puerto de San Diego. Durante las inspecciones, las autoridades entrevistaron a 28 miembros de la tripulación: 26 originarios de Filipinas, uno de Portugal y otro de Indonesia.

Según un portavoz de CBP citado por el medio estadounidense, las investigaciones permitieron confirmar que los sospechosos habrían participado en actividades relacionadas con recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de abuso sexual infantil. Tras ello, las autoridades cancelaron sus visas y comenzaron los procesos para expulsarlos del país.

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El New York Post detalló que pasajeros del crucero Disney Magic captaron en video el momento en que varios trabajadores eran esposados por agentes migratorios mientras la embarcación era descargada en San Diego. Una turista identificada como Dharmi Mehta aseguró que uno de los detenidos era su mesero.

Disney señaló al medio que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a este tipo de conductas y afirmó haber colaborado con las autoridades durante las investigaciones. La empresa añadió que los empleados vinculados con la compañía ya no forman parte de su plantilla.

Hasta ahora no se ha precisado en qué otras embarcaciones laboraban los tripulantes detenidos fuera del crucero de Disney.

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Previo a conocerse las acusaciones, organizaciones defensoras de migrantes criticaron los arrestos y señalaron que también se registraron detenciones de marineros en el crucero Holland America MV Zaandam.

Por su parte, autoridades portuarias aclararon que la Policía del Puerto de San Diego no participó en las acciones federales realizadas en la terminal de cruceros B Street.

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