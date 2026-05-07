A través de un video difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, se dio a conocer la captura de un grupo de 13 personas, destacando la detención de un presunto miembro del Cártel de Sinaloa.

La detención, llevada a cabo por la Unidad Montada de la Patrulla Fronteriza (Horse Patrol Unit) en el sector de Nogales, Arizona, expresó por qué estas unidades siguen siendo vitales para la seguridad fronteriza.

En las imágenes compartidas, se observa a los agentes cabalgando a toda velocidad por terrenos áridos para interceptar al grupo que intentaba cruzar de manera "ilegal", según el post de la embajada.

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La escena parece sacada "del Viejo Oeste" y termina con la Patrulla Fronteriza sometiendo a los sospechosos en medio de la nada.

"Agentes de la Estación de la Patrulla Fronteriza de Nogales detuvieron a 13 inmigrantes ilegales que intentaban cruzar ilegalmente en el remoto desierto de Sonora. Entre ellos, se identificó a un ciudadano mexicano con vínculos con el Cártel de Sinaloa.



Nuestro mensaje es… pic.twitter.com/jpnIfw777I — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 7, 2026

CBP detiene a presunto miembro del Cártel Sinaloa

Lo que inició como una intercepción migratoria de rutina escaló rápidamente de importancia cuando las autoridades realizaron el cruce de datos de los detenidos.

Entre los 13 individuos, se identificó a un ciudadano mexicano con presuntos "vínculos directos con el Cártel de Sinaloa".

Aunque no se ha revelado el nombre del sospechoso, la Embajada de Estados Unidos enfatizó que este tipo de capturas son fundamentales para desmantelar las redes logísticas de los grupos criminales que operan en la zona fronteriza.

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Por su parte, el Jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael W. Banks, quien difundió originalmente el material, destacó la labor de la estación Nogales.

"Nuestros agentes de la Unidad Montada enfrentan condiciones extremas para proteger nuestras fronteras. Esta captura demuestra que, sin importar el terreno, la ley tiene alcance", señaló.

La publicación estadounidense cierra con un recordatorio del peligro que representa el desierto para quienes intentan cruzarlo, pero también como una advertencia para las organizaciones criminales.

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