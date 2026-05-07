La promesa del senador morenista Enrique Inzunza de dar la cara en la Comisión Permanente para aclarar las acusaciones de fiscales de Estados Unidos sobre sus nexos con el Cártel de Sinaloa derivó en un debate en el que oficialistas y opositores se dieron con todo: acusaciones de “narcopolíticos” y traidores a la patria por permitir la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional.

Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Por la mañana, el senador originario de Badiraguato anunció que no asistiría para evitar que la oposición convierta el recinto legislativo en un “espectáculo indigno”. Argumentó que “mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente” para no dar pie a que “personeros de la derecha conservadora” usen el caso como bandera política.

Su oficina, ubicada en el cuarto piso del Hemiciclo y marcada con el número 13, estuvo abierta y, en su interior, tres asesores del exsecretario de Gobierno de Rubén Rocha Moya estaban más ocupados en sus celulares que en el trabajo parlamentario.

“¿Dónde está el senador Inzunza?”, se le preguntó a los asistentes del legislador desaparecido. Nadie respondió, mientras que en el Patio del Federalismo el coordinador de Morena, Ignacio Mier, realizaba circo, maroma y teatro para justificar su ausencia y negar los señalamientos de “narcopolíticos”.

Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

“Tenemos el respaldo del pueblo de México, tenemos su confianza, estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas”, aseveró Mier al ser cuestionado sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y sus presuntos vínculos con el narco.

En rueda de prensa, aseguró que el senador Enrique Inzunza “no fue convocado”.

“Cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que se tiene. Nosotros somos los que propone Morena, son 18 senadores”.

Aseguró que en el caso de la gobernadora Maru Campos y la presencia de agentes de la CIA sí existen “pruebas contundentes” de violaciones a la Constitución y a la soberanía nacional, que podrían derivar en traición a la patria.

Se le cuestionó por qué no la han detenido y procesado, y justificó que será la Fiscalía General de la República la que determine lo que procede, igual que en el caso Rocha Moya, Inzunza y coacusados.

Por su parte, la bancada del PAN formalizó su solicitud de desaparición de Poderes en Sinaloa bajo el argumento de que existe una alianza entre el gobierno de esa entidad con el narco. También pidió juicio político y la detención inmediata del gobernador con licencia.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, dijo que “hoy mismo estamos solicitando de manera formal la desaparición de Poderes. Esta es una facultad del Senado de la República. Exigimos que se convoque de inmediato a un periodo extraordinario y que este Senado declare la desaparición de Poderes en (...) Sinaloa.

“Porque no nos confundamos, no solamente el narco se infiltró en el Poder Ejecutivo, en la fiscalía, en la policía, en su alianza con Morena y con Rocha Moya; también a través de la narcoelección judicial se infiltraron en el Poder Judicial, y es evidente que también están infiltrados en el Poder Legislativo local. Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir”, dijo.

Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

En tanto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, solicitó formalmente a los departamentos de Estado, de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos que Morena sea declarado una “organización terrorista”. En conferencia de prensa, explicó que la petición se sustenta en los “claros y evidentes” vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado.

Dijo que existen antecedentes internacionales de que, en 2003, Estados Unidos consideró a Batasuna como parte de ETA por su relación directa. “Hoy señalamos un caso similar en México, donde el crimen organizado, en alianza con Morena, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio”, aseguró.

“Aquí está claro: el brazo político del partido Morena son los cárteles del crimen organizado”.

Moreno Cárdenas exigió que el gobierno entregue a Rubén Rocha, Enrique Inzunza y los otros ocho funcionarios y exfuncionarios reclamados por Estados Unidos, pues de lo contrario “van a venir por ellos y se los van a llevar”.

“Que lo escuchen bien este pinche gobierno y estos narcopolíticos de Morena, que hoy lo escuchen bien. Hagan su tarea o se las va a venir a hacer el gobierno de Estados Unidos, eso se los aseguro, no tengan la menor duda, y ellos van a pagar las consecuencias de ello”, advirtió.

En respuesta, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, dijo que Alejandro Moreno encabeza la mafia del poder y lidera al partido más repudiado de México.

Añadió que su solicitud se disfraza de “intervención extranjera; de ese tamaño es su desesperación. Representan el entreguismo y una campaña permanente contra la soberanía nacional”.

“Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir”, mencionó.

"Eres un porro"

Ya en el debate, el morenista Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra los gobiernos del PRI y recordó que varios exgobernadores están aún presos por narcotráfico. Acusó traición a la patria de quienes piden una intervención extranjera en México y permiten la operación de agentes de la CIA.

De inmediato, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, le reviró: “¡Eres un porro, un pinche porro! Ahí estoy sentado para que me reclames. ¡Órale!, vende patrias”.

“A México se le defiende metiendo a la cárcel a los criminales, persiguiendo a los narcotraficantes, haciéndole justicia a los que padecen de la violencia, así se defiende la patria”, recalcó.

Al final de esta primera sesión de la Permanente, el tabasqueño y morenista Óscar Cantón dijo: “Nos vemos la próxima semana con los expedientes y órdenes de aprehensión contra panistas”, ello en alusión al caso de Ricardo Anaya, quien en 2018 fue acusado por la FGR de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el llamado Cártel Inmobiliario, que presuntamente involucra al dirigente del PAN, Jorge Romero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.