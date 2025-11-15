Más Información

Una lancha de madera que se cree transportaba hacia se volcó en mares agitados cerca de San Diego, dejando al menos cuatro personas muertas y cuatro hospitalizadas, informó la Guardia Costera el sábado.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos encontró la embarcación en el oleaje frente a Imperial Beach la noche del viernes. Seis personas fueron encontradas en la playa poco antes de la medianoche, una de las cuales fue declarada muerta y otra fue rescatada tras ser encontrada bajo el bote.

Aproximadamente dos horas después, las autoridades recibieron un reporte de alguien en el agua cerca del muelle de Imperial Beach. Un equipo de la Guardia Costera llegó al lugar y encontró a tres personas en el océano, todas muertas.

Migrantes son transportados por un bote del equipo de rescate de MSF luego de ser rescatados en el mar Mediterráneo, el lunes 7 de agosto de 2023. Foto: AP
Migrantes son transportados por un bote del equipo de rescate de MSF luego de ser rescatados en el mar Mediterráneo, el lunes 7 de agosto de 2023. Foto: AP

La Guardia Costera dijo el sábado que continuaba buscando a otros que podrían haber estado a bordo.

Varios de los sobrevivientes afirmaron tener nacionalidad mexicana, mientras que otros permanecieron sin identificar, dijo la agencia. Una persona fue entregada al Departamento de Seguridad Nacional.

"Nuestras tripulaciones y agencias asociadas respondieron de inmediato, pero este caso demuestra los graves riesgos que enfrentan los extranjeros que intentan ingresar a Estados Unidos por mar en embarcaciones inestables", dijo el capitán de la Guardia Costera, Robert Tucker, comandante del Sector San Diego.

Un fuerte sistema de tormentas golpeó el sur de California durante el fin de semana, generando el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. La embarcación siniestrada era una panga, un bote de pesca abierto de uno o dos motores que también es comúnmente utilizado por contrabandistas.

Los migrantes recurren cada vez más a la alternativa arriesgada que ofrecen los contrabandistas para viajar por mar y evitar las fronteras terrestres, las cuales están fuertemente vigiladas. Las pangas salen de México de noche y a veces recorren cientos de kilómetros (millas) hacia el norte.

Ha habido varios incidentes en los últimos años de embarcaciones de migrantes que vuelcan en ruta hacia California.

En mayo, al menos tres personas murieron cuando una panga volcó frente a la costa, a unos 56 kilómetros (35 millas) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México.

En 2023, ocho personas murieron cuando dos botes que se usaron para contrabandear migrantes se acercaron a una playa de San Diego en medio de una densa niebla y uno de ellos volcó en el oleaje. Fue uno de los incidentes de contrabando marítimo más mortales frente a la costa de Estados Unidos.

Un juez federal sentenció a un hombre de San Diego a 18 años de prisión en 2022 por pilotar una pequeña embarcación sobrecargada con 32 migrantes que se destrozó por el fuerte oleaje frente a la costa, matando a tres personas y hiriendo a más de 20.

A nivel mundial, casi 9 mil personas murieron el año pasado intentando cruzar fronteras, según la agencia de migración de la ONU. La cifra de muertos estableció un récord por quinto año consecutivo.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la ONU sitúa el número de muertos y desaparecidos en el Mediterráneo central en más de 24.506 entre 2014 y 2024, muchos de ellos perdidos en el mar. El proyecto dice que el número puede ser mayor ya que muchas muertes no se registran.

xcg/bmc

