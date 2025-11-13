Más Información
Los Ángeles.- El Departamento de Vehículos de California revocará unas 17 mil licencias comerciales, conocidas como CDL, emitidas a conductores inmigrantes, que no cuentan con un estatus de residente permanente en Estados Unidos, según informó el Departamento de Transportes de EU.
El secretario de Transporte de EU, Sean P. Duffy, aprovechó el anuncio de las cancelaciones para criticar al gobernador de California, Gavin Newsom, a quien acusó de otorgar licencias comerciales a personas indocumentadas.
“Esto es solo la punta del iceberg. Mi equipo seguirá presionando a California para que demuestre que ha retirado a todos los inmigrantes indocumentados de los camiones y autobuses escolares”, dijo Duffy en un comunicado.
Lee también Obesidad, cáncer, diabetes, entre las nuevas razones por las que EU puede denegar una visa
California se ha defendido asegurando que todas las CDL otorgadas se expidieron a inmigrantes que contaban con permisos de trabajo expedidos por el gobierno federal.
La tensión entre la Casa Blanca y California por las licencias CDL aumentó tras una serie de accidentes mortales en los que estuvieron involucrados conductores inmigrantes, que solo tenían permiso de trabajo y han sido considerados como “ilegales”, por el Gobierno del presidente Donald Trump.
Duffy acusó a California de dar una licencia a Harjinder Singh, un oriundo de la India, detenido después de accidentarse en una carretera de Florida el pasado 12 de agosto, cuando el camión que conducía giró en EU en una zona no autorizada, causando la muerte de tres personas.
El Departamento de Vehículos de California se defendió diciendo que Singh tenía un permiso de trabajo expedido por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).
Lee también Niegan visa a músicos de Christian Nodal; el cantante reflexiona sobre los migrantes latinos
El secretario señaló que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) ha exigido a California una auditoría completa de todas sus licencias de conducir comerciales (CDL) para no residentes, con el fin de que la agencia pueda verificar que se hayan revocado todas las licencias “emitidas ilegalmente” y corregido las deficiencias que permitieron su otorgamiento.
En octubre pasado, el Departamento de Transporte de EU anunció la retención de más de 40 millones de dólares a California tras una investigación que determinó que el estado no había cumplido con los estándares de dominio del idioma inglés establecido para los conductores comerciales por el Gobierno Trump.
desa/mgm
