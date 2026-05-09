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El director de la (OMS) llegó la tarde del sábado a la isla española de Tenerife para ayudar a supervisar el desembarco de un crucero afectado por , informó un portavoz de la agencia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus aterrizó junto con una delegación española en la isla, donde la mayoría de las casi 150 personas a bordo del MV Hondius, de bandera neerlandesa, deben ser evacuadas y repatriadas en avión tras semanas en el mar.

Más tarde, el operador del crucero informó que todos los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y algunos miembros de la tripulación empezarán a desembarcar en las islas Canarias, España, "hacia las 08:00, hora local" del domingo (07H00 GMT), es decir, a la 1:00 hora de la Ciudad de México.

"Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos", precisó la empresa operadora del crucero Oceanwide Expeditions en un comunicado.

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