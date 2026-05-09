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El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó la tarde del sábado a la isla española de Tenerife para ayudar a supervisar el desembarco de un crucero afectado por hantavirus, informó un portavoz de la agencia.
Tedros Adhanom Ghebreyesus aterrizó junto con una delegación española en la isla, donde la mayoría de las casi 150 personas a bordo del MV Hondius, de bandera neerlandesa, deben ser evacuadas y repatriadas en avión tras semanas en el mar.
Más tarde, el operador del crucero informó que todos los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y algunos miembros de la tripulación empezarán a desembarcar en las islas Canarias, España, "hacia las 08:00, hora local" del domingo (07H00 GMT), es decir, a la 1:00 hora de la Ciudad de México.
"Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos", precisó la empresa operadora del crucero Oceanwide Expeditions en un comunicado.
Director de la OMS dice a la población de Tenerife que el riesgo del hantavirus es "bajo"; "no es otro Covid", declara
ss
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