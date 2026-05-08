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Un joven reportero fue asesinado y su cuerpo hallado el viernes en una región controlada por guerrilleros y narcos donde "realizaba labores periodísticas", informó la organización que defiende la libertad de prensa.
El comunicador Mateo Pérez, de 25 años, desapareció el martes mientras realizaba un reportaje sobre la violencia anterior a las presidenciales del 31 de mayo, en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste). En la zona operan disidentes de la extinta guerrilla FARC y narcos del Clan del Golfo.
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Era "una voz fundamental para la comunidad local". "Por ello, Mateo enfrentó presiones legales (...) por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados", escribió en X la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, achacó este viernes el asesinato del periodista a una disidencia de las antiguas FARC.
"Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del Frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales", expresó Petro en la red social X sobre el crimen, cometido en el municipio de Briceño.
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