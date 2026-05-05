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Nueve mineros fallecieron y seis más fueron rescatados tras la explosión de una mina legal de carbón el lunes en el centro de Colombia, según el balance definitivo de las autoridades al término de la jornada de búsqueda.
El incidente ocurrió en Sutatausa, un municipio a unos 74 kilómetros al norte de Bogotá, en una región donde son frecuentes los accidentes de este tipo.
El estallido ocurrió al parecer por acumulación de gases mientras 15 trabajadores laboraban en el socavón, pero sólo "seis personas (fueron) evacuadas con vida" y son atendidas en un hospital aledaño, informó la Agencia Nacional de Minería en un comunicado.
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La entidad aseguró haber realizado una "visita técnica" el 9 de abril a esta operación minera, en la que hicieron recomendaciones para "fortalecer" la seguridad, "debido a la presencia de polvo de carbón" y las "emanaciones de gases, especialmente metano".
Los trabajadores se encontraban a unos 600 metros de profundidad. En la tarde, el balance era de 15 mineros atrapados, pero fue actualizándose a medida que avanzaban las operaciones de rescate.
Socorristas, bomberos, médicos y tres ambulancias trabajaban en el lugar, según imágenes compartidas por autoridades locales.
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Los accidentes mineros en Colombia suelen ocurrir por mala ventilación en los socavones y con mayor frecuencia en explotaciones ilegales o artesanales. En la zona donde ocurrió este accidente también operan minas sin permisos que incumplen condiciones de seguridad.
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ss
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