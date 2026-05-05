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Nueve mineros fallecieron y seis más fueron rescatados tras la de una mina legal de carbón el lunes en el centro de , según el balance definitivo de las autoridades al término de la jornada de búsqueda.

El incidente ocurrió en Sutatausa, un municipio a unos 74 kilómetros al norte de Bogotá, en una región donde son frecuentes los accidentes de este tipo.

El estallido ocurrió al parecer por mientras 15 trabajadores laboraban en el socavón, pero sólo "seis personas (fueron) evacuadas con vida" y son atendidas en un hospital aledaño, informó la Agencia Nacional de Minería en un comunicado.

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La entidad aseguró haber realizado una "visita técnica" el 9 de abril a esta operación minera, en la que hicieron recomendaciones para "fortalecer" la seguridad, "debido a la presencia de polvo de carbón" y las "emanaciones de gases, especialmente metano".

Fotografía publicada en la cuenta oficial de X del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, que muestra las labores de rescate en la mina La Ciscuda, en Colombia. Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento de nueve de los 14 mineros que habían quedado atrapados el lunes por la explosión de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca (centro). La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que, "tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa, en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., se confirma el fallecimiento de nueve personas". Otros seis mineros fueron rescatados con vida, agregó la ANM, según la cual la tragedia fue causada "por una explosión al interior de la mina". Foto: EFE
Fotografía publicada en la cuenta oficial de X del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, que muestra las labores de rescate en la mina La Ciscuda, en Colombia. Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento de nueve de los 14 mineros que habían quedado atrapados el lunes por la explosión de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca (centro). La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que, "tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa, en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., se confirma el fallecimiento de nueve personas". Otros seis mineros fueron rescatados con vida, agregó la ANM, según la cual la tragedia fue causada "por una explosión al interior de la mina". Foto: EFE

Los trabajadores se encontraban a unos 600 metros de profundidad. En la tarde, el balance era de 15 atrapados, pero fue actualizándose a medida que avanzaban las operaciones de rescate.

Socorristas, bomberos, médicos y tres ambulancias trabajaban en el lugar, según imágenes compartidas por autoridades locales.

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Los accidentes mineros en Colombia suelen ocurrir por mala ventilación en los y con mayor frecuencia en explotaciones ilegales o artesanales. En la zona donde ocurrió este accidente también operan minas sin permisos que incumplen condiciones de seguridad.

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