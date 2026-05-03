Bogotá. Al menos tres personas fallecieron el domingo y más de 30 resultaron heridas luego de que un camión modificado se salió de la pista y arrolló a los espectadores durante una exhibición en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió durante un evento masivo en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, cuando uno de los vehículos “se sale de control” y embiste a los asistentes, señaló el comandante de los bomberos de la localidad, teniente Francisco Arboleda, en declaraciones a Noticias Caracol.

En un primer momento, el gobernador Octavio Guzmán habló de dos muertos y 37 heridos. Sin embargo, poco después, Juan Carlos Muñoz Bravo, alcalde de la ciudad, informó que aumentaron las víctimas mortales: "Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Bulevar Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos".

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Se confirmó que una niña de 10 años murió en el lugar y posteriormente dos más en en los centros asistenciales.

Medios colombianos reprodujeron varios videos en los que se puede ver el momento en el que, después de una acrobacia, el vehículo supera las barreras de contención y se detiene luego de estrellarse contra un poste.

🚨 #ATENCIÓN 🚨conductora perdió el control de un enorme vehículo todoterreno durante un evento de exhibición en Popayán. Habría atropellado a, al menos, 15 personas. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/U71Iahn1HN — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

En las imágenes se puede ver a varias personas tendidas en el piso en medio de gritos y pánico de los espectadores. Las autoridades acordonaron el lugar mientras socorristas de los bomberos y defensa civil atienden la emergencia.

El coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán, informó al diario El Tiempo que, al parecer se trató de una falla mecánica, ya que el automotor se aceleró y no pudo frenar, lo que lo llevó a estrellarse contra un poste y posteriormente contra la multitud que estaba expectante en el lugar.

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"Era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. La cifra aún no es oficial. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable", indicó Castañeda.

No obstante, el secretario privado señaló que es muy pronto para hablar de posibles hipótesis sobre este accidente.

"Se está verificando qué pasó, qué es lo que sucedió, está ya el proceso de investigación, se verifica qué pasó con el vehículo y los pilotos de esta actividad. La conductora hace parte de una de las heridas, está lesionada y atendida en un centro médico", dijo el secretario.

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