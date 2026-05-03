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Rudy Giuliani, exalcalde de , se encuentra hospitalizado en estado crítico, informó este domingo su portavoz, Ted Goodman.

“El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico pero estable”, dijo Goodman.

El comunicado no detalla qué le ocurrió a Giuliani, de 81 años y quien fungió como alcalde entre 1994 y 2001.

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“El alcalde Giuliani es un luchador que ha afrontado todos los retos de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con esa misma fuerza en estos momentos. Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el alcalde de : Rudy Giuliani”, añade el comunicado.

En noviembre pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, indultó a Giuliani, acusado de intentar revertir el resultado electoral de 2020, protegiéndolo así de eventuales cargos federales.

Considerado en su día como "el alcalde de Estados Unidos", por su gestión de los atentados yihadistas del 11 de septiembre de 2001 cuando era alcalde de Nueva York, Giuliani ha estado involucrado en los últimos meses en múltiples batallas legales, como una declaración de bancarrota y la pérdida de la licencia para ejercer como abogado en Nueva York por sus repetidas mentiras sobre un supuesto fraude durante las elecciones.

Asimismo, se convirtió en el centro de las sospechas judiciales, tras haber sido acusado en los estados de Arizona y Georgia por su papel en los intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020.

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Además, Giuliani fue hospitalizado el pasado septiembre, tras un accidente de tráfico que le provocó una fractura de vértebra, que ha limitado aún más su aparición en eventos públicos.

"Un verdadero guerrero": Trump

En su cuenta en Truth Social, Trump calificó a Giuliani de "fabuloso, un auténtico guerrero" y "el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York".

Consideró una "tragedia que los lunáticos de la izquierda radical, todos ellos demócratas, lo trataran tan mal... y ¡él tenía razón en todo! Hicieron trampa en las elecciones, inventaron cientos de historias, hicieron todo lo posible por destruir nuestra nación y, ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!".

Giuliani, quien durante un tiempo fue abogado personal de Trump, se postuló al Senado de Estados Unidos en 2000, pero abandonó su campaña contra Hillary Clinton luego que le diagnosticaron cáncer de próstata.

Giuliani se postuló a la presidencia en 2007. Comenzó con un enorme reconocimiento y capacidad para recaudar fondos, pero su campaña se vino abajo y se retiró en enero de 2008. Sopesó la posibilidad de postularse a otros cargos, pero finalmente se convirtió en un analista político en televisión.

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