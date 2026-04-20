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Joaquín Guzmán Loera, "", escribió una nueva carta en inglés dirigida a la corte de Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, para pedir que su familia pueda visitarlo y ser extraditado a México.

"El Chapo", quien cumple sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, ha estado aprendiendo inglés en prisión y ya envió antes otra carta en inglés, de su puño y letra, pidiendo un "trato justo".

Esta vez, además de ser tratado con justicia, Guzmán Loera, quien fuera líder del , solicita "alivio en los derechos de visita de mi familia". Además, pide "una cláusula de extradición para estar de regreso en México".

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En su misiva, confusa, "El Chapo" afirma que "esta es una carta cortés de reclamación al juez Brian Cogan", que es quien ha llevado su caso, y denuncia "abuso de la política judicial" y "de la octava enmienda, sobre mi libertad".

"También pido una repetición del juicio... para tener la oportunidad de recuperar mi libertad".

"El Chapo" concluye su carta agradeciendo a los jueces y pidiendo "me respondan con una respuesta amable".

En distintas ocasiones, Guzmán ha denunciado ser víctima de malos tratos, incoumunicación y falta de alimentación apropiada, entre otras cosas.

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La justicia estadounidense ha rechazado en reiteradas ocasiones las solicitudes de nuevo juicio del Chapo, y ha mantenido en firme su sentencia a cadena perpetua.

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