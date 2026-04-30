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El gobierno colombiano evalúa enviar a India 80 hipopótamos, un insólito legado del narco Pablo Escobar, luego de recibir una propuesta del hijo de un magnate indio para acogerlos en ese país y mitigar así su reproducción descontrolada.
Colombia aspira a sacrificar desde este año a parte de los 200 hipopótamos considerados especie invasora en el país, luego de ser introducidos como una excentricidad del capo de la cocaína, abatido por la policía en 1993.
Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, pidió formalmente al gobierno colombiano el martes que suspenda esta decisión y ofreció acoger a los hipopótamos en su enorme centro de atención de animales Vantara, en India.
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La ministra de Ambiente colombiana, Irene Vélez, divulgó el jueves una carta en la que el gobierno pide a India que confirme si el refugio cuenta con los permisos necesarios para realizar la reubicación de los animales y si sus instalaciones están en capacidad de recibirlos.
También "para saber si (las autoridades indias) autorizan o no el traslado de hipopótamos al centro Vantara", escribió Vélez en X.
Los hipopótamos de Pablo Escobar
Pablo Escobar importó cuatro hipopótamos en la década de 1980 para su zoológico personal en el centro del país.
Tras su muerte, los animales escaparon y se establecieron en las riberas del río Magdalena, donde han alterado el ecosistema e incluso han atacado a pescadores. Es la manada más grande de hipopótamos fuera de África.
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El ministerio de Ambiente estima que sin medidas de control podrían llegar a los 500 individuos en 2030.
Las autoridades también realizan costosos procesos de esterilización y plantearon su traslado a otros países como alternativa al sacrificio.
Vélez había dicho recientemente que los hipopótamos son rechazados por una mutación genética debido a la endogamia.
Grupos animalistas intentaron frenar el sacrificio con un recurso judicial que fue negado por un juzgado.
mcc
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