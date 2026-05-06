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El secretario de Comercio de Estados Unidos, insistió este miércoles ante el Congreso en que nunca mantuvo una relación cercana con y aseguró que se sorprendió cuando fue invitado a visitar la isla privada del pederasta en 2012.

En una declaración a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la , Lutnick declaró que se encontraba de vacaciones familiares en el Caribe y que desconocía cómo los asistentes de Epstein, quienes lo invitaron a la isla, sabían que él estaba en la zona, lo que le resultó inquietante, según declararon personas con conocimiento de su exposición al diario The Wall Street Journal.

Lutnick explicó hoy, como ya había hecho públicamente, que no mantenía ninguna relación personal ni profesional con el delincuente sexual y afirmó que solo se reunió con Epstein en tres ocasiones.

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También reiteró que no deseaba tener ningún tipo de relación con él tras haber recorrido su casa en 2005.

La reciente publicación de archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein por parte del reveló que Lutnick continuó manteniendo correspondencia con Epstein y que visitó la isla años después de haber afirmado previamente que había roto todo vínculo con él.

El actual secretario de Comercio, que residió en una casa adosada contigua a la mansión de Epstein en relató el año pasado que él y su esposa cortaron todo contacto con Epstein en 2005, tras haber sido invitados a tomar café en su casa y después de que este hiciera un comentario inquietante sobre masajes.

El comité solicitó a Lutnick que testificara como parte de su investigación sobre el caso Epstein, que incluye preguntas a varias figuras de alto perfil que tuvieron algún tipo de relación con el financiero neoyorquino.

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El presidente del comité, el republicano James Comer, informó que el panel tiene previsto publicar la transcripción de la entrevista, pero no el video de la misma, algo que sí hizo en las declaraciones del expresidente Bill Clinton y de la exprimera dama y exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

La exfiscal general Pam Bondi tiene previsto someterse a una entrevista el próximo 29 de mayo, tras haber sido citada por la comisión para explicar su gestión de los papeles de

Los multimillonarios Leon Black y Bill Gates tienen programada su comparecencia ante este comité en junio.

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Las relaciones con Epstein, que se suicidó en 2019 tras ser acusado de delitos federales de tráfico sexual, son uno de los asuntos más delicados de la política en y muchas personalidades están sometidas al escrutinio público por su relación con el delincuente.

El legislador demócrata James Walkinshaw, de Virginia, se quejó en declaraciones a la cadena CNN de que en su testimonio, Lutnick dijo que "no recordaba nada de la visita a la isla. No recordaba por qué estaba allí. No recordaba nada de lo que vio".

Según los demócratas, Lutnick tampoco pudo recordar con quién había hablado previo a la comparecencia. No recordaba con quién había hablado dentro de la administración. También es importante señalar que varios de nosotros le preguntamos si había hablado con el presidente Trump sobre el testimonio de hoy, y se negó a responder a esa pregunta", afirmó Walkinshaw a CNN.

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