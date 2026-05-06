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En la última semana, se reportó un foco de infección en el en donde al menos tres personas fallecieron por , la situación continúa siendo evaluada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los hantavirus pueden causar enfermedades graves e incluso la muerte en los seres humanos; este virus es transmitido por la orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados.

Esta enfermedad poco frecuente suele transmitirse a través de roedores infectados, pero la puede transmitirse entre humanos. Por el momento, no existe ningún tratamiento antiviral específico ni vacuna autorizada para la infección por hantavirus.

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De acuerdo con la OMS los hantavirus son un tipo de virus zoonóticos que infectan naturalmente a los roedores y que ocasionalmente se transmiten a los humanos.

Los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales, no obstante, cada hantavirus suele estar asociado a una especie específica de roedor reservorio, en la que el virus provoca una a largo plazo sin síntomas aparentes.

La transmisión de hantavirus a los humanos se produce por contacto con orina, excrementos o saliva contaminados de roedores infectados y también puede ocurrir, a través de mordeduras. Sin embargo, la enfermedad varía según el tipo de y la ubicación geográfica.

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El virus se puede contagiar por actividades que implican contacto con roedores, como la limpieza de espacios cerrados o mal ventilados, la agricultura, los trabajos forestales y dormir en viviendas infestadas de roedores; aumentan el riesgo de exposición.

  • América del Norte, Central y del Sur: Causan el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH); la enfermedad puede progresar rápidamente hasta causar tos, dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones y shock.
  • Argentina-Chile (virus de los Andes): pertenece a esta familia y se sabe que causa una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos y prolongados.
  • China y la República de Corea: Causan fiebre hemorrágica con síndrome renal hemorrágico (SHS).
  • Europea: Virus Puumala.
  • Virus HFRS: Las etapas posteriores pueden incluir presión arterial baja, trastornos hemorrágicos e insuficiencia renal.

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Los suelen comenzar entre una y ocho semanas después de la exposición, dependiendo del tipo de virus, e incluyen normalmente fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o vómitos.

Con información de AFP

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