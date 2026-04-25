Cada 25 de abril, se conmemora el Día Mundial del Paludismo o malaria, enfermedad transmitida a los humanos por parásitos de algunos tipos de mosquitos, especialmente de hembras infectadas del género Anopheles. Sin embargo, también puede transmitirse a través de transfusiones sanguíneas, agujas contaminadas, trasplante de órganos o por transmisión durante el embarazo.

En los últimos ocho años, en México se han registrado alrededor de 3 mil 754 casos confirmados autóctonos e importados de paludismo. Durante 2025, se reportaron 157 en Chiapas y uno en Oaxaca; mientras que en 2026, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud ha confirmado ocho casos de esta enfermedad.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Paludismo encontró que a nivel nacional, la tendencia de los casos de paludismo en el periodo del 2018 a 2023 se redujo. Sin embargo, en el 2024 se presentó un importante incremento de casos, pues se registraron 880. En 2025, hubo una reducción del 79%, al presentarse solo 181 casos.

Lee también Se dispara decomiso de cigarros pirata en AICM; aseguran 130 toneladas en lo que va del año

Suman 8 casos de malaria en México en lo que va del 2026 (25/04/2026). Foto: Especial

En relación con los casos importados, en el periodo del 2021 al 2024 se identificó un incremento de casos a través del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica, favorecido principalmente por el incremento del flujo migratorio, registrando 614 casos en el 2024, lo cual representó un incremento del 105.35% en comparación con el 2023. Por el contrario, durante el 2025 se presentó un decremento de 96% de estos casos a nivel nacional respecto al 2024.

En 2025, se notificaron 23 casos importados, de los cuales la mayor proporción de casos por entidad notificante correspondieron a los estados de Chiapas (9) y Quintana Roo (4) con el 39% y 17% respectivamente. Del total de casos, en 16 de ellos se identificó a la especie Plasmodium vivax, y en los siete restantes Plasmodium falciparum (dos en Quintana Roo, dos en Hidalgo, y uno en la Ciudad de México, Sinaloa y Sonora respectivamente).

Durante 2025, se notificaron tres defunciones de casos importados de paludismo por P. falciparum, un masculino de 34 años en la Ciudad de México y dos masculinos en el estado de Quintana Roo de 52 y 53 años respectivamente. En este año, no se han reportado defunciones en el país.

Lee también Sheinbaum destaca cooperación con EU para frenar el gusano barrenador; confía en reactivar exportación ganadera

¿Cuáles son los síntomas del paludismo?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los primeros síntomas de la infección se presentan tras un periodo de incubación que va de los 10 a los 14 días en promedio. Inician con fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

“Si la enfermedad no es diagnosticada y tratada oportunamente, se puede presentar un cuadro grave de paludismo caracterizado por: cansancio y fatiga extremos, deterioro del estado de conciencia, múltiples convulsiones, dificultad para respirar, orina de un color oscuro o con sangre, e ictericia (coloración amarillenta de los ojos y la piel)”, señaló.

A través de un artículo, indicó que las personas con síntomas graves deben recibir cuidados de emergencia rápidamente. Por lo que un tratamiento precoz para un cuadro leve de paludismo puede evitar que la infección se agrave.

Lee también Contralmirante Fernando Farías solicita asilo a Argentina porque teme por su vida

Casos de malaria. Foto: Especial

¿Cómo se diagnostica la malaria?

La Secretaría de Salud señaló que el diagnóstico del paludismo o malaria se realiza mediante observación microscópica de una muestra de gota gruesa y extendido fino de sangre, obtenida mediante punción dactilar sobre una lámina portaobjeto.

“Sin embargo, en algunas regiones del país se realiza también mediante la aplicación de Pruebas de Diagnóstico Rápido mismas que detectan antígenos de las especies P. vivax y P. falciparum”, precisó.

Tratamiento para la malaria

La administración de tratamientos antipalúdicos se implementa tras la confirmación de la presencia e identificación de la especie de parásitos presentes en la sangre. Para casos por P. vivax y P. ovale se administra la combinación de Cloroquina más Primaquina en esquema de 7 o 14 días, mientras que para casos por P. falciparum y P. malarie se emplea la combinación de una unidosis de Primaquina más Altemeter+Lumefantrina por cuatro días, todos de manera supervisada.

Para casos graves o que no toleran vía oral se emplea el Artesunato 60 mg, solución inyectable intramuscular o intravenosa. Las medidas de prevención del paludismo incluyen: la ejecución de intervenciones de saneamiento básico a nivel individual, familiar y del entorno.

Lee también Sheinbaum reacciona a dichos de embajador Johnson sobre corrupción y extorsión

Malaria. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Estas son medidas de aseo personal, baño diario y cambio de ropa, acciones de limpieza en el peri-domicilio que incluyen: la correcta disposición de basuras, el recorte de malezas y la colocación de telas mosquiteras o de pabellones para dormir, así como, intervenciones de limpieza y eliminación de lama y/o algas en los cuerpos de agua presentes en la localidad.

Por último, afirmó que el paludismo en México se encuentra en proceso de eliminación, la reducción de más del 90% en la transmisión del paludismo durante los últimos 18 años, ha colocado al país en fase de pre-eliminación.

“El Día Mundial del Paludismo, instaurado por los Estados Miembros de la OMS en la Asamblea Mundial de la Salud de 2007, este tiene como objetivo subrayar la necesidad de invertir permanentemente y mantener los compromisos para prevenir y controlar esta enfermedad”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro