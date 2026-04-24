La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que existe una estrecha colaboración con autoridades de Estados Unidos para atender los casos de gusano barrenador, con el objetivo de recuperar el estatus sanitario y reanudar la exportación de ganado.

En ese sentido, Sheinbaum confió en que, con estas acciones y la cooperación bilateral, pronto se logre una solución que permita normalizar la exportación de ganado hacia Estados Unidos.

La mandataria destacó que no se trata de una decisión unilateral por parte del gobierno estadounidense, sino de un trabajo conjunto que incluye intercambio de información e investigación científica. El cierre de la frontera al ganado ha provocado impacto económico derivado tanto del freno a las ventas al exterior como de los costos por controles sanitarios.

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Gusano barrenador. Foto: Especial

En ese contexto, la Presidenta subrayó que Estados Unidos ha contribuido con recursos para la instalación de una planta en Chiapas, la cual presenta un avance significativo y se prevé entre en operación en junio.

Sheinbaum Pardo explicó que, además de este proyecto, se han implementado acciones territoriales coordinadas con gobiernos estatales para la colocación de trampas destinadas a capturar la mosca transmisora de la larva del gusano barrenador.

Asimismo, indicó que se han elaborado guías dirigidas a ganaderos y otros sectores, debido a que esta plaga no solo afecta al ganado, sino también a otros animales. Estas medidas forman parte de una campaña nacional para contener la propagación del insecto. Otras de la acciones incluyen una campaña contra el gusano barrenador traducida a once lenguas indígenas en el país.

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De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la plaga del gusano barrenador del ganado ya no se limita solo a animales de producción pues, el año pasado registró infecciones también en fauna silvestre y animales domésticos en México.

Algunas de las especies silvestres afectadas son la aguililla pecho rojo (Buteo lineatus), el gavilán pollero, la paloma, el ciervo rojo, el búfalo de agua y el mono saraguato.

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