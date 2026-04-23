La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que la llegada de la tortuga lora a la Playa Rancho Nuevo dejó casi 7 mil nidos en solo dos días y marcó el inicio de la temporada de anidación en el litoral tamaulipeco, fenómeno conocido como "arribada".

Por medio de redes sociales, la Secretaría a cargo de Alicia Bárcena, detalló que no se reportaron afectaciones a las tortugas asociadas a hidrocarburos y que la temporada de anidación es un proceso importante para la preservación de dicha especie.

Destacó que el Gobierno de México mantiene presencia con acciones de monitoreo, limpieza y protección de la biodiversidad, esto, con el objetivo de seguir fortaleciendo los ecosistemas del país.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) compartió que el inicio de la anidación comenzó desde el pasado 19 de abril en aproximadamente 30 km de la playa Rancho Nuevo, así como en 45 km de la playa de Barra del Tordo y en Playa Miramar.

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Inicia temporada de anidación de tortuga lora en playas de Tamaulipas (23/04/2026). Foto: Especial

Agregó que personal técnico comunitario de distintos grupos de las playas se coordinaron con personal técnico de la Conanp para implementar acciones estratégicas de protección a la especie. Entre sus actividades destacan el registro de nidos, así como la recolección y resguardo en corrales de incubación y labores de vigilancia en el santuario.

También recibieron apoyo de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional (GN), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fundación por las Caguamas A.C.

Del total de 7 mil nidos en la Playa Rancho Nuevo, compartió, 981 se resguardaron en corrales de incubación, mientras que 6 mil nidos permanecen protegidos en el sitio. En Barra del Tordo se resguardaron 297 nidos en corral y en Playa Miramar 128 nidos bajo el mismo esquema de protección.

De acuerdo con la Conanp, la tortuga lora es una especie que solamente anida en el Golfo de México y está catalogada en "peligro crítico de extinción". El ejemplar anida en varias playas del Golfo, desde el estado Luisiana, en Estados Unidos hasta Campeche, en México, aunque su principal playa de anidación es el santuario Playa de Rancho Nuevo.

🐢🌊 La vida sigue su curso.

En Playa Rancho Nuevo, la arribada de tortuga lora dejó casi 7,000 nidos en solo dos días, confirmando la fuerza de nuestros ecosistemas.



✅ Sin afectaciones a tortugas asociadas a hidrocarburos.



El @GobiernoMX mantiene presencia en territorio con… pic.twitter.com/Ga5ggifaT0 — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) April 23, 2026

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