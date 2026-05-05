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Ginebra. Los hechos en torno al brote de en un crucero dedicado a las expediciones se van aclarando, mientras la prioridad es desembarcar a las dos personas que se encuentran enfermas a bordo para que sean tratadas, rastrear a posibles contactos cercanos de personas que resultaron infectadas y dar una solución a los pasajeros que siguen en el buque.

De momento, EFE se basa en fuentes científicas y fiables, y plantea las interrogantes que persisten en torno a esta inédita situación.

¿Cuál es el origen del brote de hantavirus?

El 2 de mayo de 2026 se notificó a la (OMS) de un grupo de pasajeros a bordo de un crucero que padecían una enfermedad respiratoria grave.

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Los expertos de la organización han reunido diversas informaciones, incluidas , que le han llevado a partir del supuesto de que el contagio inicial se inició por contacto con algún tipo de roedor, sus excrementos o saliva, y que esto ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el crucero.

Para ello han tenido en cuenta el periodo de incubación (de una a seis semanas) y a partir de ello manejan una primera hipótesis que apunta a que el punto inicial de contaminación fue en , donde se embarcaron personas que luego enfermarían.

Una segunda hipótesis tiene en cuenta que varios de los participantes en la expedición se dedicaban a la observación de aves y a otras actividades relacionadas con la fauna silvestre, y que en algunas de las remotas islas que visitaron -figuran la Antártida, Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión- hay poblaciones importantes de roedores, que son el reservorio del hantavirus.

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¿Cuántas personas han sido infectadas?

Hasta hoy se ha hablado de siete posibles infectados, aunque la ha emitido dudas sobre uno de ellos, que después de presentar un poco de fiebre se ha recuperado y ahora se encuentra totalmente asintomático.

Es habitual que en situaciones de este tipo y mientras las investigaciones avanzan, las cifras de afectados puedan variar.

De los otros seis, tres personas han muerto: el primer caso fue el de un hombre que murió el 11 de abril en el barco, cinco días después de presentar síntomas. Su esposa desembarcó en la isla de Santa Elena ya con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, pero murió en los servicios de emergencia de un hospital de esta ciudad.

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Ambos habían viajado por , incluida Argentina, antes de embarcar en el crucero.

Una segunda mujer falleció el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

Un cuarto caso corresponde a una persona que empezó a presentar síntomas graves en el barco y fue evacuada en la isla Ascensión y trasladada a Sudáfrica, donde está hospitalizada en cuidados intensivos. La OMS indicó que ha empezado a mostrar cierta mejoría.

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Otras dos personas a bordo han presentado fiebre y síntomas gastrointestinales, aunque en uno de ellos los síntomas son leves. Ambos están recibiendo atención de facilitados por Cabo Verde -frente a cuyas cosas el barco está anclado- y que también están recolectando muestras para que sean examinadas.

No hay ninguna otra persona que presente síntomas.

¿Qué está pasando con el resto de pasajeros?

La embarcación lleva actualmente a 147 personas, de los cuales 88 son pasajeros y 59 miembros de la, de un total de 23 nacionalidades.

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Se les ha pedido en la medida de lo posible que permanezcan en sus cabinas, evitar interacciones sociales y en todo caso mantener una distancia física máxima.

Los suministros son más que suficientes actualmente, con reservas adecuadas de agua, comida y otros artículos básicos.

¿Algún país ha aceptado recibir a los pasajeros?

La OMS había señalado que aceptó recibir al crucero en el archipiélago atlántico de Canarias.

Sin embargo, el Ministerio español de Sanidad aclaró en X que "en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como hicimos saber a la Organización Mundial de la Salud".

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Por su parte, el presidente del gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que el crucero "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias hasta Países Bajos, de donde es la empresa que opera el crucero.

"Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a , sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario", dijo Clavijo en Bruselas, donde se reunió con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas.

¿Cuál es el riesgo para personas fuera del barco o el público en general?

La OMS evalúa como "bajo" el riesgo para la población en general, aunque continúa con su vigilancia epidemiológica y puede actualizar en todo momento esta observación.

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Sobre el riesgo que pueden haber corrido los pasajeros que viajaban en el vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo, en el que viajó la segunda persona fallecida ya con síntomas, la OMS indica que se está haciendo un rastreo de contactos.

También ha reconocido que con uno de los subtipos de virus, denominado 'de los Andes', se ha visto en el pasado una limitada transmisión entre humanos, pero siempre en casos de contactos muy cercanos y prolongados, particularmente en brotes en Argentina y .

"No significa que porque se haya ido en el mismo avión haya un gran riesgo de exposición (al virus)", ha declarado una responsable de la OMS.

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