¿Qué haces cuando tu esposo, el magnate más carismático del negocio del cannabis, te traiciona?

Si eres Betty van Doorn (Famke Janssen, estrella de X-Men), la respuesta no es el llanto. Es la destrucción total.

“El imperio de Ámsterdam” no es una comedia ligera; es un thriller criminal de siete episodios que te propone maratonear la caída de un hombre demasiado arrogante.

El esposo traidor, Jack van Doorn, construyó su imperio con la cadena de coffee-shops The Jackal, moviéndose con destreza en la delgada línea entre la legalidad holandesa y las redes del crimen organizado.

Él creía tenerlo todo bajo control, pero subestimó el despecho y la inteligencia de su exesposa, Betty.

Ella no solo busca el divorcio, quiere arrebatarle el control, cada centavo y cada secreto que Jack guarda en su negocio de millones de euros. La guerra es total, una escalada de sabotaje y engaño con consecuencias reales que incluye desde ventanas rotas hasta implicaciones con rivales criminales.

La serie utiliza la atmósfera turbia de Ámsterdam para explorar cómo la ambición se convierte en la condena. Los siete capítulos son un juego de ajedrez corporativo, un duelo a muerte por el poder que te mantendrá al borde del asiento.

Si buscas un thriller que equilibre el crimen organizado con un conflicto humano visceral, y protagonizado por una figura de Hollywood, esta es la dosis perfecta para empezar tu fin de semana.

Dónde ver: Netflix

