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El crucero afectado por un brote de hantavirus atracará "en el plazo de tres días" en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, anunció la ministra española de Sanidad, a pesar de la oposición mostrada por el gobierno regional del archipiélago.
"Se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados", indicó la ministra Mónica García durante una rueda de prensa en la que añadió que los 14 españoles a bordo del MV Hondius serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid.
ss
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