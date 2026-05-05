Bruselas. El buque afectado por un brote de hantavirus está preparando la evacuación a Países Bajos de tres personas que requieren atención médica urgente en coordinación estrecha con las autoridades relevantes, informaron en un comunicado la empresa y el Ministerio de Exteriores de Países Bajos.

"Estas tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario. El Ministerio de Exteriores está apoyando a la empresa del crucero en la evacuación en coordinación estrecha con las autoridades de Cabo Verde, el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos, las instituciones sanitarias y los países de origen de los pasajeros del barco", dijo el ministerio.

La evacuación de los enfermos se lleva a cabo, según el comunicado, en coordinación con las autoridades de Cabo Verde, frente a cuyas costas se encuentra el buque, el Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos, así como con las instituciones sanitarias y los países de origen de los pasajeros del barco.

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