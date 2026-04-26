El presidente estadounidense, Donald Trump, enfureció este domingo durante una entrevista con Norah O'Donnell para el programa 60 Minutes, de CBS, y le dijo que debería "avergonzarse" por haberle hecho una pregunta sobre el incidente ocurrido un día antes en la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca.

Trump concedió la entrevista para hablar sobre la irrupción de un hombre armado al hotel donde se realizaba el evento, en el que el mandatario estaba presente.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, escribió una carta a su familia donde alegó que "ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes".

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O'Donnell leyó ese fragmento durante la entrevista con Trump y le preguntó por su reacción ante una declaración así. El republicano expresó su visible enojo.

“Estaba esperando a que leyeras eso porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible. No soy un violador. No he violado a nadie. No soy un pedófilo. Has leído esa basura escrita por una persona enferma. Me han absuelto por completo. Deberías avergonzarte por haber leído eso”, dijo el presidente, aludiendo aparentemente a los señalamientos sobre su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein.

La periodista cuestionó: "¿Entonces cree que se refería a Usted?", pero Trump insistió: "No soy un pedófilo".

O'DONNELL: In his manifesto, he wrote that 'I'm no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes.' What's your reaction?



TRUMP: I was waiting for you to read that because I knew you would because you're horrible people. I'm not a… pic.twitter.com/zaZhcRwbWJ — Aaron Rupar (@atrupar) April 26, 2026

Trump subrayó sus diferencias con los medios de comunicación. Acusó a la prensa de ser "prácticamente lo mismo" que el Partido Demócrata cuando O'Donnell le preguntó si el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales, que finalmente fue suspendida, cambiaría su relación con los medios de comunicación.

"Bueno, mira, por la razón que sea, discrepamos en muchos temas. Hablamos de la delincuencia. Yo soy muy firme en lo que respecta a la delincuencia. Parece que la prensa no lo es", aseveró Trump.

"No es tanto la prensa. Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo. Es una locura".

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Al mismo tiempo, lamentó que por "un loco" se haya cancelado la cena. Y pidió a O'Donnell alzar la voz para que ésta sea reprogramada.

"Me alegró mucho ver… No sé cuánto durará, la relación, la amistad, el espíritu, después de que ocurriera un suceso tan terrible", dijo Trump. "Ahora bien, el suceso resultó ser mucho menos grave, ya que no hubo víctimas mortales". Solo un agente del Servicio Secreto resultó herido, pero está estable.

El sospechoso, originario de Torrance, California, fue detenido y está acusado, por lo pronto, de uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión contra un agente federal, pero podrían sumársele más cargos. Este lunes será su primera comparecencia ante la justicia.

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