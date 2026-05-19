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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a un nuevo ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

"Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado", declaró a la prensa al visitar las obras del que se construye en la Casa Blanca.

Según relató el presiente, Estados Unidos iba a emprender este martes un ataque contra la República Islámica pero lo pospuso a petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

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Trump explicó que el lunes estuvo "a una hora" de ordenar retomar la ofensiva contra Irán, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril.

"No podemos permitirles (a Irán) obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Catar y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear", declaró.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

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La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce.

Trump anunció el lunes que ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses estar preparadas para lanzar en cualquier momento un "ataque a gran escala" contra Irán si las negociaciones fracasan.

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