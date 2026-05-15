Más Información
Sheinbaum desconoce si la UIF congeló cuentas bancarias a Rocha Moya y otros nueve ligados al narco; pide mayor información
Los retos de Juan Carlos Carpio al frente de Pemex; Sheinbaum busca aumentar producción de barriles de petróleo a 1.8 millones
Una serie de "incidentes" y el ocultamiento de un derrame kilométrico; polémicas de la gestión de Víctor Rodríguez de Pemex
SSC despliega operativo de seguridad en salida a Cuernavaca por festival Acamoto; sanciona a 30 motociclistas
La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena
"El Travieso" Arce se suma a Morena junto a Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido"; "juntos vamos a echar el chingazo"
PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo
Pese a acusaciones, Inzunza puede participar por gubernatura: líder de Morena en Sinaloa; "si cumple con requisitos no será descartado"
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Salón de Baile que está construyendo en el recinto de la Casa Blanca, y que ha generado una gran polémica, se inaugurará en septiembre de 2028.
"Su inauguración está programada para alrededor de septiembre de 2028", afirmó el mandatario estadounidense en un mensaje a través de su red Truth Social.
Trump añadió que "se encuentra en construcción, adelantado al cronograma previsto, y será la instalación más magnífica de su tipo en todo Estados Unidos".
Lee también Casa Blanca evade licitación para construir el arco del triunfo, reporta el Washington Post; permitiría acelerar las obras
El presidente de Estados Unidos acompañó el texto con una imagen paseando por Beijing con su homólogo chino Xi Jinping, en un momento del viaje oficial que acaba de terminar.
"El hombre con quien camino es el presidente Xi, de China, ¡uno de los grandes líderes del mundo!", explicó Trump, que puso también a China como ejemplo para defender su proyecto del Salón de Baile: "¡China tiene un Salón de Baile, y Estados Unidos también debería tener uno!".
Lee también Salón de baile no, búnker sí; juez que frenó construcción en la Casa Blanca permite edificar instalación de seguridad nacional
Salón de Baile de la Casa Blanca, polémica en segundo mandato de Trump
El proyecto del Salón de Baile se ha convertido en una de los asuntos estrella de Trump en este mandato y uno de los más controvertidos tras haber procedido a la demolición del Ala Este de la Casa Blanca sin que el Congreso diera su autorización.
A finales de marzo, un juez federal en Washington ordenó detener su construcción por este motivo, pero a mediados de abril, un tribunal federal de apelaciones suspendió el bloqueo y permitió reanudar las obras.
Lee también Tribunal autoriza reanudar obras en la Casa Blanca; reactivan construcción de salón de baile de Trump
Numerosos expertos y profesionales consideran que el proyecto no es adecuado, por motivos arquitectónicos, patrimoniales, éticos y hasta de funcionalidad, ya que dañaría la Casa Blanca, un edificio protegido, al romper el equilibrio del conjunto por su gran tamaño.
La financiación del proyecto es otra de las cuestiones polémicas ya que, aunque en un principio se aseguró que solo se pagaría con dinero de donantes, un grupo de senadores republicanos ha presentado un proyecto de ley para destinar unos 400 millones de dólares a la construcción del salón.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]