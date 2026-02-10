Más Información

El abogado de , la colaboradora y cómplice de durante décadas, pidió indultar a su defendida para que pueda “hablar con total honestidad” y explicar por qué el presidente, , antiguo amigo de Epstein, no está implicado en el caso de pederastia.

“Si este Comité y el público estadounidense realmente desean escuchar la verdad sin filtros sobre lo sucedido, existe un camino directo. La Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total honestidad si el presidente Trump le concede el ”, precisó el abogado David Oscar Markus, en la red social X.

Y agregó que “solo ella puede ofrecer la versión completa. Puede que a algunos no les guste lo que oyen, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Bill Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”.

Lee también

Maxwell se acogió ayer a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho de un acusado a no declarar contra sí mismo, en la investigación que lleva a cabo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y se negó a responder preguntas.

La acusada, que cumple una de 20 años de cárcel por su participación en la red de de Epstein, intervino ante los legisladores a través de una comparecencia por videoconferencia desde la prisión de Texas, donde está internada.

Con su negativa a aportar más datos y detalles sobre el funcionamiento de la red se cierra una de las vías que los legisladores querían abrir en la investigación que llevan a cabo en el Congreso.

Lee también

El abogado de Maxwell pretendía justificar, según sus palabras, el silencio de su cliente ante el Comité.

Maxwell “debe guardar silencio” porque “tiene pendiente un recurso de hábeas corpus que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto”, señaló en su mensaje.

Según el diario The Washington Post esta declaración fue el último ejemplo de cómo Maxwell y Markus presionan abiertamente a Trump para que pusiera fin a su condena, sugiriendo también que, de hacerlo, ella brindaría un que disiparía cualquier sospecha persistente sobre si antiguos amigos de Epstein, incluyendo a Trump y a Clinton, tenían alguna conexión con sus .

Lee también

El diario recuerda que Trump ha indicado que no está considerando un indulto o una conmutación de la pena para Maxwell. Pero tampoco lo ha descartado, incluso cuando su gestión de los asuntos relacionados con Epstein ha alimentado una y ha dividido a la bancada republicana en la Cámara de Representantes.

Epstein se declaró culpable en 2008 de dos cargos de , incluyendo uno que involucraba a una menor. Fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual en 2019 y murió bajo custodia federal ese mismo año. Su muerte fue declarada suicidio.

