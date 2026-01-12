Más Información

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

La mirada excéntrica de Sabina Berman

La mirada excéntrica de Sabina Berman

El Museo Dolores Olmedo volverá a exponer en febrero

El Museo Dolores Olmedo volverá a exponer en febrero

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

El actor que dio vida a uno de los peligrosos Bandidos mojados en la saga de “” enfrenta ahora un proceso legal por presunta solicitud de prostitución.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Daniel Stern fue acusado penalmente en California luego de que autoridades lo señalaran por intentar contratar a una acompañante en un hotel.

El caso, que comenzó con una citación el mes pasado, avanzó en los últimos días hasta convertirse en una causa formal presentada por la fiscalía local.

Lee tambiénSegún el medio estadounidense, Stern no fue arrestado en el momento del incidente. En su lugar, recibió una multa y una orden de presentación. Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura decidió presentar cargos formales.

La audiencia fue programada para la mañana de este martes 13 de enero, pero no se espera que el actor acuda personalmente. Su abogado podría comparecer en su representación.

Hasta ahora, Daniel Stern no ha emitido una declaración pública sobre el caso. Medios locales señalaron que su equipo fue contactado para conocer su postura pero no han respondido.

Stern es reconocido por interpretar a Marv en la cinta protagonizada po, papel que lo convirtió en un rostro familiar del cine de los años noventa.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”. Foto: Instagram @ninelconde

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice. Foto: Captura redes sociales

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”. Foto: AFP / Alamy/Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27 fans reaccionan. Foto: Tomada de Instagram @nodal

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27: fans reaccionan

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner posa en bikini dorado junto a la piscina y luce figura casi “irreal”

[Publicidad]