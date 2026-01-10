Más Información

Programa del MARCO empata con el Mundial

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

El actor Daniel Stern, quien le dio vida a Marv e hizo pasar un muy mal rato a Kevin McCallister, en , protagonizada por el entonces actor infantil, fue notificado por las autoridades en California tras ser señalado de haber solicitado servicios sexuales, algo que está penado en ese estado norteamericano.

El incidente ocurrió el 10 de diciembre de 2025 en un hotel de Camarillo, condado de Ventura, donde policías lo citaron tras una supuesta solicitud de servicios sexuales. No fue arrestado ni fichado —solo recibió una citación para comparecer ante un juez—, ya que en California este delito se clasifica como menor (misdemeanor), con penas posibles de hasta 6 meses de cárcel o multa de hasta 1.000 dólares, dependiendo de antecedentes y circunstancias.

La noticia salió a la luz el 9 de enero de 2026 vía TMZ, citando fuentes policiales, y el New York Post confirmó los detalles legales. Hasta ahora, ni Stern ni sus representantes han comentado oficialmente lo ocurrido.

Actualmente, Daniel Stern vive alejado de Hollywood en un rancho californiano con su familia, enfocado en la escultura y un estilo de vida sencillo; en una reciente entrevista con la revista People, reveló que crea una escultura de bronce de sí mismo con la tarántula icónica de la película.

Es papá de tres hijos con su esposa Laure Mattos: Henry, Sophie y Ella Marie Stern, con quienes ha compartido una vida familiar alejada del bullicio de Hollywood, enfocándose en el arte y la vida en una granja.

