Actor de "Mi pobre angelito" se declara culpable de violencia doméstica

Después de que Devin Ratray, el actor estadounidense reconocido por su papel como Buzz en "Mi Pobre Angelito", fuera acusado de violencia doméstica por su expareja hace algunos años, ahora se declaró culpable de dos cargos.

De acuerdo con los documentos oficiales obtenidos por “TMZ”, ayer 21 de febrero, Ratray fue sentenciado por un juez y estará en libertad condicional durante los próximos tres años. Además, se le ordenó completar un programa de intervención para maltratadores y someterse a evaluaciones de drogas y alcohol. Como parte de las condiciones, se le prohibió tener contacto alguno con la víctima.

En 2021, Ratray fue arrestado después de que, aparentemente, empujara, golpeara y presionara la garganta y la boca de su entonces pareja durante un altercado mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Los cargos incluyeron delitos graves de agresión doméstica y agresión por estrangulamiento, tras lo cual fue puesto en libertad bajo fianza de 25 mil dólares.

A pesar de que negó vehementemente las acusaciones de violencia hacia su expareja en 2022, su caso resurgió en enero de 2024 cuando sus abogados informaron que había sido hospitalizado en estado crítico en Nueva York. Los motivos detrás de su hospitalización siguen siendo desconocidos.

Foto: Instagram oficial de Devin Ratray.

¿Quién es Devin Ratray?

Devin D. Ratray nació el 11 de enero de 1977, en Nueva York. Comenzó su carrera en el medio artístico en 1986, en la producción Where Are the Children? (¿Dónde están los niños?). Posteriormente, formó parte del elenco de "Heartland", "Little Monsters", "Home Alone", "Daniel, el travieso", entre otras. A sus 47 años, ha sido acusado dos veces de atentar contra la vida de sus parejas.

0tro caso de violencia

Las autoridades de Nueva York investigaban al famoso por una denuncia por violación, presuntamente ocurrida en 2017 contra Lisa Smith. La mujer señaló en su declaración que fue amiga del actor durante más de una década y que en la noche del ataque, había salido con él y otro amigo para beber en un bar, reseñó el Daily Mail.

Asimismo, la mujer indicó que se fueron al departamento del actor y lo acusó de darle un vaso intoxicado. “Recuerdo que me desperté y no podía moverme. No podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando”. Al poco tiempo, la supuesta víctima presentó la denuncia, pero las autoridades cerraron el caso, publicó CNN.

*Con información de LA NACIÓN.

