La reciente entrega de los Globos de oro dejó algunas sorpresas a los espectadores, una de ellas y quizás de las más comentadas, fue el regreso del actor Macaulay Culkin, luego de 35 años de ausencia.

El protagonista de "Mi pobre angelito" acudió a la gala para presentar el premio al Mejor Guion cinematográfico adaptado y aprovechó entre los aplausos y gritos de los asistentes, algo que agradeció sinceramente:

"Wow. Han pasado 35 años desde que estuve en los Globes. Gracias por darme la bienvenida, dijo.

Asimismo, la exestrella infantil aprovechó el momento para bromear sobre su carrera y cómo es que se ha convertido en sinónimo de la Navidad.

"Sé que es raro verme fuera de la temporada navideña, pero sorprendentemente también existo el resto del año”, agregó.

Minutos antes de su participación, el actor desfiló por la alfombra roja junto a su esposa, la también actriz Brenda Song.

Culkin lució un elegante smoking negro con camisa blanca, mientras que Song robó miradas con un vestido negro sin mangas y aberturas en la cintura.

La última vez de Macaulay en esta entrega fue en 1991, cuando fue nominado como mejor actor por su papel del travieso Kevin McCallister.

