La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, optó por desafiar a la Cámara de Representantes al no comparecer la próxima semana ante su Comité de Supervisión, donde estaba citada a declarar en el marco de las indagaciones sobre el caso del delincuente sexual confeso, Jeffrey Epstein.

Bondi, que fue retirada de su cargo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada, había sido citada para testificar ante la Cámara Baja el próximo 14 de abril por una convocatoria bipartidista.

Sin embargo, un portavoz del Comité de Supervisión declaró que el Departamento de Justicia informó este miércoles que Bondi no comparecería porque ya no es fiscal general, pese a que después de su cese el pasado jueves 2 de abril se especificó que debía acudir a la Cámara en cualquier caso.

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El portavoz añadió que el comité se pondrá en contacto con el abogado personal de Bondi "para analizar los próximos pasos", ya que con esta decisión su comparecencia queda en el aire.

La exfiscal general se enfrenta a las críticas por sus errores en el manejo de la investigación del caso Epstein, que fueron considerados además uno de los factores determinantes para que Trump prescindiera de ella en su administración.

Su intervención en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes el pasado mes de febrero fue polémica, en la que se mostró muy combativa, se negó a pedir perdón a algunas de las víctimas de Epstein que estaban en la sala y defendió de manera beligerante a Trump.

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Además, se hizo viral porque respondió a una de las preguntas asegurando que el índice Dow Jones de Industriales de Wall Street "está por encima de 50 mil puntos ahora mismo”, usando el nivel récord del índice bursátil como argumento para desviar la atención de las preguntas sobre el caso del pederasta.

Las indagaciones del Comité de Supervisión comenzaron el año pasado con una citación judicial para que el Departamento de Justicia entregara todos los archivos del caso (con detalles sensibles, como nombres de víctimas, censurados).

Ante el comité ya comparecieron el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y este martes se supo también que el multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá el 10 de junio ante el mismo órgano para explicar los detalles de su relación con Epstein, que falleció en 2019 tras ser hallado ahorcado en su celda en una prisión federal.

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