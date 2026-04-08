Viaje a la Luna; el eclipse solar, “atardecer terrestre” y otras fotos de la misión Artemis II

Desde la cara oculta de la Luna, la misión Artemis II captó un histórico “atardecer terrestre”: la Tierra se oculta tras el horizonte lunar en una imagen inédita que evoca el icónico registro de Apolo 8.

Las fotografías, tomadas durante el sobrevuelo, documentan un eclipse solar visto desde el espacio, con la Luna cubriendo por completo al Sol, y revelan detalles a profundidad de cráteres, cuencas y la superficie del lado oculto.

Atardecer terrestre captado a través de la ventana de la nave Orión a las 6:41 p.m. EDT, el 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo lunar de la tripulación de Artemis II. Una Tierra azul tenue con nubes blancas brillantes se oculta detrás de la superficie lunar llena de cráteres. La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía. En primer plano, el cráter Ohm presenta bordes en terrazas y un fondo plano interrumpido por picos centrales. Estos picos se forman en cráteres complejos cuando la superficie lunar, licuada por el impacto, salpica hacia arriba durante la formación del cráter.

La Tierra se pone a las 6:41 p.m. EDT, el 6 de abril de 2026, sobre el borde curvo de la Luna en esta imagen captada por la tripulación de Artemis II durante su recorrido alrededor de la cara oculta. La cuenca Orientale se sitúa en el borde de la superficie lunar visible. La cuenca Hertzsprung aparece como dos sutiles anillos concéntricos, interrumpidos por Vavilov, un cráter más joven superpuesto sobre la estructura más antigua. Las líneas de hendiduras son cadenas de cráteres secundarios formadas por el material expulsado del enorme impacto que creó Orientale. La parte oscura de la Tierra está en la noche, mientras que en el lado iluminado se observan nubes arremolinadas sobre Australia y Oceanía.

Captada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026, esta imagen muestra a la Luna eclipsando completamente al Sol. Desde la perspectiva de la tripulación, la Luna parece lo suficientemente grande como para bloquear totalmente al Sol, creando casi 54 minutos de totalidad y extendiendo la vista mucho más allá de lo posible desde la Tierra. La corona solar forma un halo brillante alrededor del disco oscuro de la Luna, revelando detalles de la atmósfera externa del Sol que normalmente permanecen ocultos por su brillo. También son visibles estrellas, que suelen ser demasiado tenues para observarse al fotografiar la Luna, pero que se hacen evidentes cuando esta está en la oscuridad. Este punto de vista único ofrece tanto una imagen impactante como una valiosa oportunidad para que los astronautas documenten y describan la corona durante el regreso de la humanidad al espacio profundo. El tenue resplandor de la cara cercana de la Luna también es visible, iluminado por la luz reflejada desde la Tierra.

La Luna, vista aquí a contraluz del Sol durante un eclipse solar el 6 de abril de 2026, es fotografiada por una de las cámaras en las alas de los paneles solares de la nave Orión. Orión es visible en primer plano a la izquierda. La Tierra refleja la luz solar en el borde izquierdo de la Luna, lo que la hace ligeramente más brillante que el resto del disco. El punto brillante justo debajo del borde inferior derecho de la Luna es Saturno. Más allá, el punto brillante en el extremo derecho de la imagen es Marte.

La Tierra aparece diminuta mientras la Luna se impone en esta imagen tomada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo el 6 de abril de 2026. Tomada 36 minutos antes del atardecer terrestre, nuestro planeta es visible en la negrura del espacio, junto al borde de la Luna iluminada. La Tierra está en fase creciente, con la luz solar llegando desde la derecha. La cuenca del mar Orientale, con su oscuro suelo de lava solidificada y sus anillos externos montañosos, cubre casi el tercio inferior de la superficie lunar captada. Los distintos colores en el mar lunar sugieren su composición mineral. Las líneas de pequeñas hendiduras sobre Orientale son cadenas de cráteres secundarios formadas por material expulsado durante un impacto violento. Ambos cráteres nuevos que la tripulación de Artemis II ha propuesto nombrar —Integrity y Carroll— son claramente visibles. El borde de la superficie visible de la Luna se denomina “limbo lunar”. Visto desde lejos, parece casi un arco circular, excepto cuando está a contraluz, como en otras imágenes captadas por la tripulación.