¡La fiebre amarilla de Springfield contagia a la CDMX! Este fin de semana se llevará a cabo el festival geek Axo Matsuri: ¡Anda la Osa! para celebrar el legado de los personajes más famosos de la pantalla chica.

Los Simpson aparecieron por primera vez en 1987. Foto: @axomatsuri

¿De qué es el festival Axo Matsuri: ¡Anda la Osa! en CDMX?

Si reconoces frases como "Ay caramba", "Anda la osa" o "Pequeño demonio", entonces no hay duda: eres fan de Los Simpson. Por eso, no te gustará perder la oportunidad de explorar su universo en este festival de CDMX.

Axo Matsuri: ¡Anda la Osa! es un evento que rinde homenaje a los personajes de la serie animada a más de 35 años de su estreno. Sus actividades son un golpe de nostalgia para toda la comunidad geek.

Para empezar, Humberto Vélez y Sebastián Llapur, actores de doblaje que dieron voz a Homero Simpson en distintas temporadas, así como Hugo Núñez, voz del abuelo Abe Simpson, ofrecerán charlas con sesiones de preguntas y respuestas para los fans.

También tendrán experiencias VIP con firma de autógrafos, foto y póster conmemorativo, desde los $300 a los $400 pesos. Si eres de los primeros en llegar, podrías obtener un pase gratis.

Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, encabezará las firmas de autógrafos en este festival. Fotos: @axomatsuri

Habrá un bazar de mercancía oficial de Los Simpson, con venta de figuras, posters y artículos de colección, además de una zona de comida inspirada y ambientada en Springfield.

Se suma la experiencia “La Casita del Horror”, una recreación basada en los especiales de Halloween de la serie. Tendrá cupo limitado (100 personas al día) y su costo de entrada será de $100.

Al festival Axo Matsuri: ¡Anda la Osa! puedes ir caracterizado. Abrirá un área especial de cosplay con escenarios para tomarse fotos. Así que alista tu disfraz de Homero, Marge, Bart, Krusty o Moe.

¿Cuándo y dónde es el festival Los Simpson en la CDMX?

El festival Axo Matsuri: ¡Anda la Osa! está programado para el 15 y 16 de noviembre en el Centro Cultural Futurama, en CDMX.

Dirección: Cerrada de Otavalo 15, Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Cuánto cuesta la entrada al festival Axo Matsuri: ¡Anda la Osa!?

La entrada no tiene costo, pero sí hay que pagar por cada una de las actividades especiales.

Cosplayers, bazar y experiencias inmersivas darán vida al universo de Springfield este fin de semana. Foto: @axomatsuri

¿Te interesan las convivencias con los actores de doblaje? Entonces llega puntual porque estos son los horarios de acceso:

Sebastián Llapur (voz de Homero Simpson): 15 de noviembre a las 13:00 horas.

Humberto Vélez (voz original de Homero Simpson): 16 de noviembre a las 13:00 horas.

Hugo Núñez (voz de Abe Simpson): 16 de noviembre a las 14:30 horas.

Los Simpson se apoderarán de la CDMX y no habrá manera de detenerlos. Déjate llevar por el espíritu festivo del Axo Matsuri: ¡Anda la Osa!.

