El consejero en adicciones, Erik Fleming, fue condenado a dos años de prisión tras ser declarado culpable de proveer la droga que mató al actor Matthew Perry.

Este miércoles, la jueza Sherilyn Peace Garnett dictó sentencia contra Erik Fleming, de 56 años, en un tribunal federal de Los Ángeles.

“Es realmente una pesadilla de la que no puedo despertar. Me persiguen los errores que cometí”, dijo Fleming antes de recibir su condena. Vestía un traje negro y habló desde el estrado con una voz profunda y sombría.

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La jueza ordenó a Fleming, quien ha estado en libertad bajo fianza durante cerca de dos años, entregarse en un periodo máximo de 45 días. Además del tiempo en prisión, deberá pasar tres años de libertad condicional.

Fleming es el cuarto acusado sentenciado de los cinco que se declararon culpables en el caso por la muerte del actor de "Friends". Fleming contactó a Perry con Jasveen Sangha, “La Reina de la Ketamina” y, tras la muerte de Perry, fue quien la entregó a la policía.

El consejero habría recibido alrededor de cuatro años de prisión de no ser por su cooperación con las autoridades; sin embargo, la fiscalía destacó que solo lo hizo cuando se vio acorralado.

“El señor Fleming no cooperó porque tuviera un motivo benevolente, o porque quisiera justicia para el señor Perry. Quería salvarse”, dijo el fiscal federal.

La jueza también indicó que Fleming no se presentó voluntariamente en los meses posteriores a la muerte de Perry y que la información que aportó quizá se habría obtenido de todos modos simplemente con la incautación de su teléfono. Pero todos coincidieron en que, con su cooperación, aceleró y facilitó la investigación.

Fuera del tribunal, Fleming expresó que “me duele el pecho y el corazón todos los días por el dolor que causé no solo a su familia, sino a los millones de personas que lo adoran”.

Días antes de su muerte, Perry se contactó con Fleming para obtener la droga. Sus entregas incluyeron 25 frascos de ketamina por 6 mil dólares.

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