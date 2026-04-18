Hace casi 22 años se transmitió el último capítulo de la serie "Friends", y aún hoy sigue despertando furor y sumando fans, por lo que la llegada a México de la exposición The Friends Experience es todo un acontecimiento, tanto para los seguidores de siempre como para quienes van descubriendo esta divertida historia de seis amigos que viven en Nueva York.

Se trata de una experiencia inmersiva que los hará sentirse dentro del universo de esta serie, considerada una de las mejores en la historia de la televisión. Esto es lo que tienes que saber:

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En esta exposición interactiva se recrean los escenarios más icónicos de "Friends", como el departamento de Mónica y Rachel, el de Joey y Chandler , y la cafetería Central Perk , entre otros.

, y la , entre otros. En cada una de estas secciones habrá utilería y vestuario para recrear escenas memorables de la serie.

Es un espacio ideal para selfies y fotos grupales: podrás posar en el sofá naranja de Central Perk, interactuar en el set del famoso “Pivot” de Ross, recrear la icónica fuente de la cortinilla o atravesar la puerta morada del departamento de Mónica.

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Habrá una estación especial con bocadillos y bebidas.

La visita dura aproximadamente de 60 a 90 minutos.

Se podrá adquirir mercancía oficial de la serie.

La exposición ha recorrido más de 30 ciudades y esta será su primera vez en México.

Podrá visitarse a partir del 15 de mayo en el Casino del Bosque, ubicado en avenida Constituyentes 500, Lomas Altas.

La venta de boletos comenzará el 22 de abril a las 10:00 horas.

Para acceder a una preventa especial, es necesario registrarse en: https://cdmx.friendstheexperience.com/

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