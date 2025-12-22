Más Información

La no sólo se vive a través de las luces de bengala, los villancicos y la cena, sino también por medio de la televisión. Desde hace varios años, distintas han dedicado especiales a esta fecha llena de magia, convirtiéndose en un refugio emocional para el público.

En México y Latinoamérica, producciones como “” han retratado la nostalgia y las tradiciones que se viven en esta época, recordando el llamado a la paz y al amor. Estos son algunos especiales navideños que no te puedes perder.

“El Chavo del 8”

La serie de comedia creada por Roberto Gómez Bolaños, conocido como “”, cuenta con varios episodios que con el paso de los años se han quedado en la memoria de los niños de las décadas de los 70 y 80.

En el episodio “La Navidad en la vecindad” se muestra una de las tradiciones más bonitas de esta época, los regalos, recordándonos que son un símbolo de amor y generosidad. Además, es el único episodio donde se ve un abrazo entre Don Ramón (Ramón Valdés) y Doña Florinda (Florinda Meza).

Dónde ver: ViX

“Friends”

En el episodio “El armadillo navideño”, de la temporada 7 de “Friends”, se cuenta la historia de Ross (David Schwimmer), quien decide enseñarle a su hijo Ben (Cole Mitchell Sprouse) el significado de Hanukkah, la celebración judía que coincide con la Navidad.

Al no encontrar un disfraz de Santa Claus, Ross aparece vestido como el “armadillo navideño”, un personaje que utiliza para explicarle a su hijo el sentido de la festividad. El episodio deja como mensaje el respeto a la diversidad religiosa y muestra que la Navidad no se vive de la misma manera para todos.

Dónde ver: Netflix

“The Office”

En el episodio “Fiesta de Navidad”, de la temporada 2, los empleados de la oficina de Dunder Mifflin organizan su tradicional celebración. Pam (Jenna Fischer) intenta coordinar un intercambio de regalos, pero Michael Scott (Steve Carell) cambia las reglas y crea el caótico “Yankee Swap”.

Molestos, los empleados comienzan a abrir e intercambiar regalos con la esperanza de quedarse con el iPod que Michael compró para Ryan (B.J. Novak), rompiendo amistades y la magia navideña.

El episodio demuestra que detrás de las paredes de la oficina también existen emociones y conflictos humanos que se pueden resolver en Navidad.

Dónde ver: Netflix y Prime Video

Otros especiales navideños que puedes disfrutar este 25 de diciembre:

  • “Papá Soltero”: “Llegó en Navidad” — Temporada 2
  • “Los Simpson”: “En medio del fuego cruzado” — Temporada 1
  • “Modern Family”: “Undeck the Halls” — Temporada 1
  • “White Christmas” — Temporada 7
  • “Malcolm el de en medio”: “Navidad” — Temporada 5
