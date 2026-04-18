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, la viuda de Julián Figueroa, el , fue tajante al decir que a ella no le interesa tener las cenizas de Julián, fallecido hace tres años, sin embargo, admitió que quisiera un poco de esas cenizas para su hijo José Julián, pues no tiene nada para recordarlo, pues tanto las cenizas como las cosas de Figueroa, las tiene Maribel.

Garza, quien ha retomado su carrera musical, ahora en el género grupero, aseguró que ella como la esposa de Julián tiene el derecho que poseer las cenizas, sin embargo, su hijo se conforma con una foto de su padre y un muñeco que se parece a él.

"Ella (Maribel Guardia) tiene las cenizas y nunca se las he reclamado, legalmente son mías y mi hijo se conforma con una fotografía, con un muñeco que se parece a Julián, y ella tiene las cenizas, las camisas, los sacos...", dijo.

Al ser cuestionada si realmente las cenizas de Julián le interesaban, se sinceró y dijo que no.

"No me interesan a mi".

Agregó que al menos quisiera que Maribel Guardia le diera una parte de esas cenizas para que su hijo, ya que no tiene nada de su padre.

Julián Figueroa (QEPD) posa junto a su esposa Imelda Garza y su madre, la actriz Maribel Guardia. Foto: Instagram
Julián Figueroa (QEPD) posa junto a su esposa Imelda Garza y su madre, la actriz Maribel Guardia. Foto: Instagram

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"Justo sería, yo sé que está mal, alguna parte de las cenizas, a mi no me interesa tener las cenizas de Julián porque yo sé que él fue un capítulo en mi vida, pero para mi hijo fue su papá y él no tiene nada de él, ni una camiseta que huela a él, eso es feo", expresó.

Imelda, quien está peleada y distanciada de Maribel Guardia desde hace más de un año, aseguró que Maribel se quedó con todo lo de Julián, y a su nieto no le ha mandado nada de su padre.

"Ella se quedó con todo, no mandó absolutamente nada".

Eso sí, Imelda en el brazo del ojo de Julián.

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