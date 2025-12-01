El primer volumen de la quinta temporada de Stranger Things se estrenó el pasado fin semana en Netflix, lo que ha causado furor entre los seguidores y hasta en las grandes empresas de tecnología.

Y es que no solo el público celebra a lo grande este lanzamiento, sino que Google se ha unido al festejo con un diseño temático en el buscador. Si quieres averiguar de qué se trata, sigue leyendo.

Sigue estos pasos para conocer la animación de Stranger Things en Google. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo ver el nuevo diseño de Google por Stranger Things?

El diseño del navegador que Google ha lanzado en honor a esta serie consiste en mostrar en la pantalla de los usuarios un dado con más de 15 caras, sobre Calabozos y Dragones.

Al tocarlo, se abre un portal misterioso que hace que la pantalla se voltee como si se se estuviera entrando al Upside Down de Stranger Things. Sin duda, es un pequeño guiño a todo el misterio que tiene la historia protagonizada por Once, Finn Wolfhard, Mike Wheeler, Noah Schnapp y Will Byers.

Para deslumbrarte con esta animación sólo debes entrar a Google y buscar el nombre de la serie. En la parte superior te saldrá el dado y debes oprimirlo para que la magia comience.

Por si no lo sabías, el buscador suele sacar estas animaciones cuando hay eventos o estrenos populares; la mala noticia es que son temporales, así que aprovecha para conocerlo desde tu celular, tablet o computadora.

El portal de Stranger Things en Google celebra su quinta temporada. Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasará con la serie?

La última temporada de Things consta de 8 episodios, que serán lanzados en 3 volúmenes. Aquí te dejamos el calendario completo:

Volumen 1: 26 de noviembre de 2025

Episodio 1: La misión (1 hora, 8 minutos)

Episodio 2: La desaparición de … (54 minutos)

Episodio 3: La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos)

Episodio 4: Hechicero (1 hora, 23 minutos.

Volumen 2: 25 de diciembre de 2025

Episodio 5: Electrochoque

Episodio 6: La huida de Camazotz

Episodio 7: El puente

Volumen 3: 31 de diciembre de 2025

Episodio 8 (Final): The Rightside Up

Y posiblemente, el capítulo final se transmitirá en cines de Estados Unidos. Pero el diseño especial de Google se encuentra disponible en todos los países del mundo, incluyendo México. Con este diseño, Stranger Things se despide de todos los fanáticos del terror.

