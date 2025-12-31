En el actual equipo de HBO Max están sin saber qué hacer. Luego de la casi inminente compra de Warner por parte de Netflix, el estado de los empleados en México es de zozobra porque sólo les han dicho que por lo menos durante la primera mitad del siguiente año no habría cambios, pero saben que cuando hay a un aviso así, es que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Por ahora, nos cuentan, a algunos productores que tenían ya cierta luz verde para arrancar proyectos se les ha dicho que esperen al menos a las primeras semanas de 2026, para estar seguros de qué pasará con los presupuestos.

Conductores de La cotorrisa abandonan la Kings League

El video donde relatan su experiencia se volvió viral. Foto: La Cotorrisa

Slobotzky y Ricardo Pérez, conductores de "La cotorrisa", estaban apuntados para participar en una liga de futbol 7. En el podcast especial con Ibai Llanos, explicaron por qué decidieron bajarse del evento deportivo. “En teoría nos íbamos a incorporar, terminamos por entender la responsabilidad de llamados, cuántos días implicaba, cuántas horas de nuestro trabajo, los gastos… Es comprar un equipo de futbol, te estás comprometiendo en mucho; afortunadamente con el podcast no podíamos dividirnos”.

Ambos también celebraron que las buenas noticias sobre denuncia formal en su contra por presuntos acoso sexual y violencia digital que les interpuso la influencer Jessica Bustos. En el tuit, que fue editado y originalmente decía que “después de meses de estar batallando legalmente con un tema, por fin podemos anunciar que se ganó”, cantaron victoria antes de tiempo para solo dejar la versión final de “Tuve que ponerlo así por si las moscas”.

Complicado, resolver la desprotección al cine mexicano

Foto: Presidencia de México

Durante más de tres décadas los cineastas mexicanos han considerado que parte del maltrato al cine mexicano en salas fue su desprotección en el entonces Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá, por lo que se quedó con sólo el 10% de tiempo en pantallas.

En 2026 se revisarán los actuales acuerdos comerciales, pero desde el Imcine adelantan que será algo complicado, porque tienen que ver en ello muchos factores. Esta preocupación se ha comunicado a la Secretaría de Economía, pero la institución se ha dado cuenta de que en los aspectos técnicos hay ciertas reservas que quizá hagan imposible revisar el tema de la exhibición.

melc