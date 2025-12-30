Usuarios de redes sociales comenzaron a denunciar un supuesto acoso por parte de "El Mono" y Humberto hacia Nataly Gutiérrez, participante de la quinta temporada, luego de que circularan capturas de pantalla de comentarios de que la basquetbolista habría dejado en una publicación de Humberto acusándolos directamente.

Aunque dichos comentarios ya no existen, internautas aseguran que fueron borrados para no manchar la imagen del campeón actual, lo que solo avivó la sospecha y el ruido digital.

La polémica no se quedó ahí. En capítulos recientes, Paulette ha expresado que ella y otras compañeras se sienten incómodas por la actitud de ambos competidores, señalando que no les permiten expresarse libremente. Con esto, las redes ya se preguntan qué hará Antonio Rosique, máxima autoridad del reality, ante una controversia que crece fuera de la pista y que, como suele pasar, podría poner a prueba el discurso de juego limpio que tanto presume el programa.

Canal animado muere lentamente

Roberto Darkar Alatriz, creador del canal animado más grande de México, admitió que su proyecto lleva años “muriendo lentamente”. De ganar miles de dólares en 2009, pasó a abrir una heladería para poder sostenerlo. Entre castigos del algoritmo, censura por groserías y hasta el cambio forzado de nombre de su canal, Darkar describió una pelea desigual contra “un ente sin cara” que hoy decide quién existe y quién no, sin importar trayectoria ni millones de vistas.

Esto puede ser un llamado a cualquier creador de contenido: si a uno de los pioneros del internet mexicano lo volvieron prescindible, nadie está a salvo. El algoritmo aplaude un día… y al siguiente te desaparece.

Adal Ramones amenaza con el regreso de “La Granja VIP”

Después de ser criticado en redes sociales por su “pésima” conducción en el reality de TV Azteca, Ramones podría volver, aun con los errores que cometió dentro de la producción, que incluyeron el hecho de adelantar la eliminación de Sandra Itzel y la poca claridad en los retos de resistencia. A través de su Instagram, el conductor compartió un video donde se le ve asegurándose que la puerta de la granja quede bien cerrada y adelantó su regreso escribiendo: “Nos vemos antes de que cante el gallo”.

Por ahora, Adal ha restringido los comentarios a través de su cuenta de Instagram, sin embargo, se despidió de este ciclo en su vida profesional agradeciendo al staff y a la gente involucrada en este programa que ha dado de que hablar en más de una ocasión.

Adal Ramones, conductor principal de "La Granja VIP". Foto: Instagram, vía @lagranjavipmx

