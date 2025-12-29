Más Información

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

Gandallas en el Día de los Inocentes

Gandallas en el Día de los Inocentes

Voraz: un cuento de la chilena Bernardita Bravo Pelizzola

Voraz: un cuento de la chilena Bernardita Bravo Pelizzola

“Escribo para recordar, para perdonar y para decir lo siento”: entrevista con la moldava Tatiana Țîbuleac

“Escribo para recordar, para perdonar y para decir lo siento”: entrevista con la moldava Tatiana Țîbuleac

Alma Gómez Fuentes, conocida desde los 80 como “Cositas”, dejó ver que además de la faceta blanca que proyecta a través de su personaje, también tiene buen humor y maneja el doble sentido, pues en un breve video que publicó en sus redes, hecho con Inteligencia Artificial, es abrazada por un hombre guapo y corpulento.

A la publicación la acompaña apenas unas palabras que dicen: “¡Cómo han crecido mis muchachos!”. Pero lo que más sorprendió a la famosa es que el video, de apenas unos segundos, tuvo un alcance exponencial; la misma “Cositas” publicó los números de reproducciones, comentarios y de las veces que se compartió la publicación.

“Cositas” acompañó la tabla comparativa con la oración: "¡Qué alguien me explique!".

Lee también

A Andrea Torre también se le dan las manualidades

Y hablando de “Cositas”, Andrea Torre es una fanática de las manualidades y por ello decidió crear la mayoría de la decoración navideña de su hogar. Al parecer le gusta tanto esta actividad que está considerando iniciar con su propio canal de YouTube.

“Es como ‘Cositas’, digo que me encantaría tener en mi canal de YouTube. No me vestiría como ella, pero sí lo haría, me gustan muchísimo las manualidades”, dijo la actriz, quien de hecho ya tiene su canal sobre maternidad llamado Mamá en la Torre.

Andrea Torre ya piensa en su canal de manualidades. Foto: Instagram
Andrea Torre ya piensa en su canal de manualidades. Foto: Instagram

Wendy Guevara regañada… y en aprietos

Wendy Guevara, la influencer mexicana, se sometió a una cirugía estética que consiste en manipular un par de costillas para marcar la cintura y definir la silueta.

Tras la operación, la ahora también actriz habló de los dolores que siente en situaciones como estornudar, de ahí que hasta su mánager a veces le grite para que se vaya a descansar. “¿Qué haces sentada en un banco al lado de la llanta de un coche? ¿Por qué casi te desmayas? ¡Lárgate a tu casa a acostar! Tú no entiendes, estás buscando que te pase algo”.

Habrá que ver si la ganadora de “La casa de los famosos México” atiende las instrucciones para terminar de recuperarse.

Wendy Guevara. Foto: redes sociales
Wendy Guevara. Foto: redes sociales

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

[Publicidad]