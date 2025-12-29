Alma Gómez Fuentes, conocida desde los 80 como “Cositas”, dejó ver que además de la faceta blanca que proyecta a través de su personaje, también tiene buen humor y maneja el doble sentido, pues en un breve video que publicó en sus redes, hecho con Inteligencia Artificial, es abrazada por un hombre guapo y corpulento.

A la publicación la acompaña apenas unas palabras que dicen: “¡Cómo han crecido mis muchachos!”. Pero lo que más sorprendió a la famosa es que el video, de apenas unos segundos, tuvo un alcance exponencial; la misma “Cositas” publicó los números de reproducciones, comentarios y de las veces que se compartió la publicación.

“Cositas” acompañó la tabla comparativa con la oración: "¡Qué alguien me explique!".

A Andrea Torre también se le dan las manualidades

Y hablando de “Cositas”, Andrea Torre es una fanática de las manualidades y por ello decidió crear la mayoría de la decoración navideña de su hogar. Al parecer le gusta tanto esta actividad que está considerando iniciar con su propio canal de YouTube.

“Es como ‘Cositas’, digo que me encantaría tener en mi canal de YouTube. No me vestiría como ella, pero sí lo haría, me gustan muchísimo las manualidades”, dijo la actriz, quien de hecho ya tiene su canal sobre maternidad llamado Mamá en la Torre.

Andrea Torre ya piensa en su canal de manualidades. Foto: Instagram

Wendy Guevara regañada… y en aprietos

Wendy Guevara, la influencer mexicana, se sometió a una cirugía estética que consiste en manipular un par de costillas para marcar la cintura y definir la silueta.

Tras la operación, la ahora también actriz habló de los dolores que siente en situaciones como estornudar, de ahí que hasta su mánager a veces le grite para que se vaya a descansar. “¿Qué haces sentada en un banco al lado de la llanta de un coche? ¿Por qué casi te desmayas? ¡Lárgate a tu casa a acostar! Tú no entiendes, estás buscando que te pase algo”.

Habrá que ver si la ganadora de “La casa de los famosos México” atiende las instrucciones para terminar de recuperarse.

Wendy Guevara. Foto: redes sociales

