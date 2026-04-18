Al América no se le puede dar por muerto nunca: Miguel Herrera

Son horas clave para el América. Luego del fracaso en la Copa de Campeones de la Concacaf, las cosas en Coapa son turbulentas y esta noche tienen otra complicada prueba frente al Toluca.

Su futuro en el Clausura 2026 de la Liga MX es incierto, pero Miguel Herrera asegura que “jamás se puede dar por muerto” a las Águilas. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el extécnico azulcrema asegura que estarán en Liguilla.

“Para nada se le puede dar por muerto a un equipo que siempre es competitivo, que es el más importante de México, que tiene un gran técnico, que tiene un gran plantel, que hoy se ha mermado por las lesiones. Pero no, al contrario, América está metido ahí y va a pelear hasta el último instante”, declaró el Piojo.

“América está peleando, el equipo sigue. Yo creo que saldrá bien librado”, enfatizó el técnico mexicano, quien fue campeón en dos ocasiones con los azulcrema: Clausura 2013 y Apertura 2018.

Herrera ve en André Jardine al hombre ideal para sacar al América del bache en el que se encuentra. Miguel considera que los logros lo respaldan.

“Jardine es muy buen técnico, por algo ha conseguido lo que consiguió, por algo le ha dado tres títulos en cuatro finales y muchas cosas interesantes. Hoy en día él sabrá manejar mejor que nadie las formas en que deben jugar”, mencionó.

América recibe esta noche en el Estadio Banorte a los Diablos Rojos. En caso de perder o empatar, Atlas, León o Tijuana podrían sacarlos de los puestos de Liguilla. Por ahora, marcha en la posición siete, con 19 puntos y el de hoy, es un duelo clave para André Jardine y sus dirigidos, que buscan limpiar su imagen, luego del fracaso a nivel internacional.

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