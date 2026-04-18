Miguel Herrera vivió dos etapas al frente del América y en ambas logró campeonar. Con el conocimiento que tiene sobre lo que representa estar en el banquillo azulcrema, el "Piojo" respalda al brasileño André Jardine.

Para el entrenador mexicano, el actual timonel de las Águilas entendió a la perfección el lugar al que llegó en el Apertura 2023.

“[André] Jardine sabe perfectamente dónde está, la presión del club, la exigencia que tiene y sabe lo que tiene que dar”, declaró Herrera en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Miguel ganó dos Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones. Sabe que en Coapa es lo único que vale para cuidar el puesto. No hay otra manera en el Nido.

“Sabe dónde tiene que concentrarse más que pensar en las críticas de afuera. América siempre será un equipo exigente, donde lo que vale es ganar títulos, clásicos, estar en la parte alta de la tabla y todo esto lo entendió Jardine”, agregó el también exseleccionador nacional.

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Miguel Herrera y André Jardine en la Liga MX - Fotos: Imago7

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