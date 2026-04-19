Liga MX: Chivas vs Puebla - EN VIVO - Jornada 15 - Clausura 2026

Las Chivas quieren darle vuelta a la página, rápidamente, para olvidarse de la humillante goleada (4-1) que sufrieron a manos de los Tigres en la última jornada.

El equipo de Gabriel Milito quiere olvidarse de aquel resultado y regresar a la senda del triunfo para afianzar en la cima de la tabla general.

El Rebaño buscará quedarse con los tres puntos en el estadio Akron, para darle una alegría a su afición y volver a tomar confianza de cara a la Liguilla.

El conjunto rojiblanco todavía se mantiene en el primer lugar de la clasificación, pero los Pumas ya los sigue bastante de cerca, luego del triunfo que consiguieron ante el Atlético San Luis.

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