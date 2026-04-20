Jonathan Klinsmann sufre fractura de cuello jugando en la segunda división de Italia

El arquero Jonathan Klinsmann, hijo del exdelantero alemán Jürgen Klinsmann, se recupera de una fractura de cuello sufrida cuando atajaba el sábado con el Cesena de la segunda división italiana.

Klinsmann fue retirado del campo en camilla con un collarín cervical tras un choque con un jugador de Palermo y trasladado a un hospital en la capital siciliana.

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El informó en un comunicado que las primeras pruebas revelaron “una fractura de la primera vértebra cervical” y un corte en la parte posterior de la cabeza. Se someterá a más exámenes con un neurocirujano especialista, añadió el club.

Klinsmann, de 29 años, publicó en Instagram que su temporada había terminado y agradeció a los aficionados de Cesena y de Palermo “por los buenos deseos”, así como a “amigos y familiares que me han apoyado durante los últimos días”.

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Nacido en Múnich, cuando su padre jugaba en el Bayern, Klinsmann jugó brevemente para el LA Galaxy en la MLS y ha representado a Estados Unidos en categorías juveniles.

Se incorporó a Cesena, equipo de la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia, hace dos años y ha disputado más de 50 partidos.

El club de la Serie B es dirigido por Ashley Cole, otrora lateral de Arsenal, Chelsea y la selección de Inglaterra Ashley Cole.