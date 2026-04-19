Hijo del Turco Mohamed y Henry Martín protagonizan pelea en los vestidores, durante el América vs Toluca

Las cosas no terminaron nada bien entre América y Toluca en el Estadio Banorte. Después de la expulsión de Helinho por una patada sobre Alan Cervantes, las cosas se salieron de control.

El conato de bronca subió de temperatura y llegó hasta la zona de los vestidores donde aparecieron Henry Martín y Shayr Mohamed, hijo de Antonio, DT del Toluca.

Cuando Helinho se dirigía a los vestidores, se encontró con el capitán de las Águilas y parte del staff azulcrema para recriminar la patada sobre Cervantes, además de los golpes a Alejandro Zendejas, quien reclamó la acción; tanto el brasileño como el hijo del Turco y otros elementos escarlatas, respondieron a la acción.

La nueva zona en el Coloso de Santa Úrsula que es dividida por una pared de cristal se convirtió en un espectáculo extra para los aficionados que estaban en esa zona. Algunos, hasta "se metieron" a la riña.

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La pelea entre América y Toluca no solo se quedó en la cancha.



La pelea continuó afuera de los vestidores del Estadio Azteca.😳 pic.twitter.com/FadEVFjwdA — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 19, 2026

Un aficionado del América insultó a Helinho y el futbolista del Toluca respondió con señas obscenas al espectador que al mismo tiempo buscaba como entrar por una puerta para agredir al atacante de los Diablos Rojos.

El staff de ambos equipos fueron separados y controlados por elementos de seguridad del Estadio Banorte que tuvieron una complicada misión para calmar los ánimos. Antonio Ibrahim, director deportivo del América, también estuvo en el lugar de la pelea para calmar la situación.

Por ahora, ni América ni Toluca se han pronunciado al respecto. La Liga MX tampoco lo ha hecho, aunque se espera que haya sanciones.

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