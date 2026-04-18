Más Información

Resultado: América sorprende a Toluca con doblete de Brian Rodríguez y se acerca a Liguilla

Resultado: América sorprende a Toluca con doblete de Brian Rodríguez y se acerca a Liguilla

LIV Golf busca impulsar el nacionalismo en México a través de Carlos Ortiz y Abraham Ancer

LIV Golf busca impulsar el nacionalismo en México a través de Carlos Ortiz y Abraham Ancer

Rafael Márquez valora la oportunidad de volver a portar la playera de México contra Brasil

Rafael Márquez valora la oportunidad de volver a portar la playera de México contra Brasil

Atlante pinta de azulgrana a la CDMX y Félix Fernández celebra su regreso a la Primera División

Atlante pinta de azulgrana a la CDMX y Félix Fernández celebra su regreso a la Primera División

Pachuca humilla a Monterrey en el Gigante de Acero y lo deja al borde de la eliminación

Pachuca humilla a Monterrey en el Gigante de Acero y lo deja al borde de la eliminación

En cuatro días, la actitud, intensidad y futbol del América cambió de manera considerable. Después de quedar eliminados en la Concacaf Champions Cup, las Águilas ofrecieron otra cara a su afición.

En un juego de estrategias entre y Antonio Mohamed, los de Coapa se impusieron 2-1 al Toluca en el estadio Banorte para conseguir su primera victoria en el regreso a su casa.

Con un magistral Brian Rodríguez, que firmó un doblete (44' y 50'), el cuadro azulcrema se impuso a unos Diablos Rojos que lucharon hasta el final y vendieron cara la derrota en Santa Úrsula.

Lee También

Tal vez fue el regaño de Emilio Azcárraga Jean, el amor propio del equipo o la estrategia de Jardine, pero las Águilas fueron otras.

Sufrieron los primeros 20 minutos con un Rodolfo Cota destacado, pero con el pasar de los minutos se equilibraron las acciones.

Miguel Vázquez con un autogol al minuto 53 acercó a los mexiquenses, que de a poco comenzaron a desesperarse.

Lee También

La impotencia del actual bicampeón se vio reflejada en la patada de Helinho a Alan Cervantes. Roja directa para el elemento del cuadro escarlata. Las bancas también hubo un conato de bronca y las acciones subieron de tono.

América se impuso en casa, mostró una mejor cara y aunque aún falta mucho para su mejor versión, hoy duermen en puestos de Liguilla con 22 puntos.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS