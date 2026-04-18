Pachuca humilla a Monterrey en el Gigante de Acero y lo deja al borde de la eliminación

El Gigante de Acero vivió una noche de pesadilla. Monterrey cayó 3-1 ante Pachuca en la jornada 15 del Clausura 2026 y quedó al borde de la eliminación, aunque todavía con una veladora encendida y otra lista por si acaso.

El arranque ofreció ilusión local. Rayados presionó alto y encontró premio al minuto 21, cuando Lucas Ocampos convirtió un penalti con seguridad. Sin embargo, la sonrisa duró poco. Pachuca ajustó, tomó la pelota y comenzó a inclinar la balanza.

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En la segunda parte llegó el golpe hidalguense. Kenedy empató al 54’ tras un contragolpe que silenció la tribuna.

Monterrey intentó responder, pero careció de claridad en el último toque. Pachuca olió la fragilidad y no perdonó. Alán Bautista marcó el 2-1 al 72’ con un remate a quemarropa.

El cierre resultó un pequeño drama. Rayados generó un par de llegadas que la defensa rival apagó sobre la línea. Cuando el reloj ya cumplía su labor, Enner Valencia firmó el 3-1 al 83’ con un madruguete y puso punto final a la historia.

El equipo de Nicolás Sánchez suma varios partidos sin triunfo y permanece en zona baja. La calculadora entra en acción y el panorama exige casi un milagro.

Monterrey deberá ganar lo que resta y esperar tropiezos ajenos de Tigres, América y Tijuana. Los siguientes rivales de Rayados serán Puebla y Santos, quienes forman parte de los coleros del Clausura 2026.