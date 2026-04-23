NFL Draft 2026: Fernando Mendoza se roba los reflectores; hoy empieza

Pasaron 74 días desde el Super Bowl LX, en Santa Clara, California, y los amantes de la NFL ya palpitan la nueva temporada con el inicio del Draft 2026, que se llevará a cabo en Pittsburgh por primera vez desde 1948.

Sin embargo, en el hogar de los Steelers, quienes se llevarán los reflectores serán los Raiders de Las Vegas, de los que se espera que tomen al quarterback Fernando Mendoza, con la primera selección global.

El joven de origen cubano fue pasador con los Hoosiers de Indiana, donde en su última temporada tuvo récord de 16-0, convirtiéndose en el primer equipo de la era moderna en lograrlo y el segundo en toda la historia del futbol americano colegial; además, ganó el trofeo Heisman, otorgado al mejor jugador universitario en Estados Unidos, después de firmar tres mil 535 yardas por aire, 41 pases de touchdown y solamente seis intercepciones. En Las Vegas, lo espera el mítico Tom Brady, dueño minoritario del equipo.

Otro de los grandes prospectos es Arvell Reese, linebacker de Ohio State, quien —a pesar de su gran tamaño (1.93 metros de estatura)— destaca por ser un defensor explosivo, con gran capacidad para presionar al quarterback a enorme velocidad. Fue nombrado All-American y sumó un total de 69 tacleadas durante 2025, con 6.5 capturas al quarterback, cinco presiones y dos pases interceptados.

Después de los Raiders, el Top 5 lo completan los Jets de Nueva York, los Cardinals de Arizona, los Titans de Tennessee y los Giants de Nueva York.

Jeremiyah Love, corredor de Notre Dame, es considerado por muchos el mejor jugador en esta generación. Ganó el premio Doak Walker como el mejor de su posición en la Unión Americana y rompió el récord de los Fighting Irish de más anotaciones totales en una sola temporada (21).

Otro de los prospectos es David Bailey, ala defensiva de Texas Tech, quien tuvo un total de 52 tacleadas y un promedio de 14.5 capturas al quarterback. Finalmente, un perfil destacado es el de Francis Mauigoa, liniero ofensivo de Miami, quien —a pesar de sufrir una hernia discal— podría ser del agrado de los principales equipos.