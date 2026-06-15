El crecimiento de las reservas internacionales ha permitido reducir ordenadamente la Línea de Crédito Flexible (LCF) contratada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destacó la subgobernadora del Banco de México (Banxico), Galia Borja Gómez.

Al presentar las perspectivas económicas y de política monetaria de México en un evento organizado por la International Chamber of Commerce México a inicios de mes, dijo que sólo países con fundamentos macroeconómicos sólidos tienen acceso a la LCF, que actualmente es de 24 mil millones de dólares. México es uno de esos países, afirmó, ya que dichos cimientos representan uno de los pilares para el desarrollo económico y social. Entre los fundamentos macro señaló la conducción responsable de la política monetaria.

Indicó que, con el nivel actual de reservas internacionales, que ascienden a 255 mil 731 millones de dólares, se pueden satisfacer más de tres veces las tenencias de no residentes de instrumentos de deuda de corto plazo de México.

Son suficientes para cubrir poco más de cuatro meses de importaciones, aseguró. Además, subrayó, el país tiene un bajo déficit de cuenta corriente, y plenamente financiable, mientras que el régimen de tipo de cambio flexible funciona como un amortiguador eficiente frente a choques globales y episodios de volatilidad.

Inflación, a la meta

Borja Gómez dijo que la inflación general está en un proceso de convergencia a la meta, que es de 3%.

Reconoció que al interior de la inflación subyacente se ha observado un comportamiento diferenciado, pues mientras los servicios se han mantenido por arriba de su promedio histórico, las mercancías están cerca de él.

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